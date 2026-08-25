¿El Clásico Santa Fe Vs. Millonarios se jugará sin hinchada visitante? Esto dijo Gustavo Quintero

Santa Fe y Millonarios se enfrentará el próximo 2 de septiembre en El Campín. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

Santa Fe y Millonarios se estarán enfrentando en el estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo miércoles 2 de septiembre, en juego adelantado por la fecha 16 del fútbol colombiano. El clásico bogotano se presenta apenas días después de los enfrentamientos registrados el pasado fin de semana.

Gustavo Quintero, Secretario de Gobierno de Bogotá, se refirió, en diálogo con 6AM W de Caracol Radio, a las posibles medidas que se tomen para este compromiso, a raíz de las peleas entre hinchas de Santa Fe y América presentadas el pasado sábado en la capital del país.

¿Qué dijo el Secretario de Gobierno?

“Apenas pase el Comité Contravencional se definirán las medidas para el partido. Por el momento, una de las posibilidades es que no haya hinchada visitante para ese partido”, mencionó Quintero. Dicho Comité se llevará a cabo este miércoles.

Entretanto, sobre la posibilidad de que América juegue en El Campín más adelante, aseguró que no han recibido más propuestas para ser locales en el escenario deportivo.

“Por ahora no se va a poder jugar, no solamente por lo que pasó el sábado, teníamos información de un posible enfrentamiento entre barras de América y del Junior, eso hacía inviable el partido que se había solicitado en la ciudad de Bogotá. Esa sí fue una decisión que se tomó en la Comisión del Fútbol, por ahora no hay más pedidos de América como local”, mencionó al respecto.

Finalmente, sobre los hinchas de Nacional a los que se les decomisaron decenas de armas blancas antes de su juego frente a Fortaleza, el domingo en Bogotá, comentó que también serán evaluados los hechos y se tomarán medidas al respecto.

“Todo será evaluado, no es posible que unos buses hinchas que vienen a ver fútbol traigan armas blancas. Todo eso será revisado y por supuesto desde el Comité Contravencional se tomarán las medidas necesarias. En Bogotá no puede haber violencia en el fútbol y por eso tenemos que ser muy firmes con las decisiones que se tomen”, concluyó sobre dicho tema.