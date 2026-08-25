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Sanciones a barras de Santa Fe y América de Cali: carnetización de hinchas y prohibición de banderas

En la mañana de este martes, 25 de agosto, el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Quintero, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre los desmanes que tuvieron lugar el pasado fin de semana en el estadio Nemesio Camacho El Campín entre las barras bravas de Independiente Santa Fe y América de Cali.

El alto funcionario aseguró que una de las medidas que analizaran es la carnetización de los asistentes a los partidos.

“Tenemos que trabajar con la Dimayor y con el Ministerio del Deporte para lograr hacerlo realidad y que eso pare, porque eso nos permite mejores sanciones y también restricción de ingreso al estadio, que es quizá lo que más le duele a los hinchas de los equipos”, dijo Quintero.

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A parte de la sanciones y restricciones que se plantean para las barras de Santa Fe y América de Cali, también se plantea prohibir la entrada de las banderas o famosos ´trapos´.

“Es una propuesta que se presentó el día de ayer en la Comisión. Mañana en el Comité Contravencional se analizará no solamente eso, sino la restricción en el acceso a algunas de las barras”, aseveró.

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“Por ahora, América no va a poder jugar en Bogotá”

El secretario de Gobierno confirmó que por ahora y, pese a que se radicaron documentos, América de Cali no podrá jugar en El Campín.

“Por ahora no se va a poder jugar, no solamente por lo que pasó el sábado, tenía teníamos una información de un posible enfrentamiento entre barras del América y del Junior, eso hacía inviable el partido que se había solicitado en la ciudad de Bogotá. Entonces, por ahora, sí es una decisión que se pone en la comisión de fútbol, por ahora no hay partidos de América como local”.

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Finalmente, el secretario aseguró que se tomaran medidas para el clásico capitalino la próxima semana.

“Apenas pase el Comité Contravencional se definirán las medidas para este partido. Posiblemente no habrá hinchada visitante para este partido”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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