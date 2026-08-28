Luis Suárez marcó doblete en goleada del Sporting por Liga de Portugal: repaselos acá

Luis Suárez vuelve a ser protagonista con el Sporting de Portugal, esta vez en el partido correspondiente a la cuarta fecha de la liga frente a Rio Ave FC, el colombiano fue reemplazado por Jesse Derry al minuto 86′. El equipo es primero en liga con 10 puntos luego de tres victorias y un empate, siendo uno de los equipos invictos del campeonato.

En los dos partidos que el colombiano ha jugado de titular ha podido marcar goles, en la fecha anterior frente al Alverca, Suárez marcó el tercero de su equipo al minuto 60′. En esta ocasión, el delantero apareció en el marcador dos veces, sumando tres goles en cuatro partidos.

Estadísticas de Luis Suárez en el partido:

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Vea el doblete del colombiano

El primer gol cayó al minuto 26′ luego de cazar un balón que había pegado en el poste, la anotación de Suárez significó el 3-0 parcial de su equipo ante Rio Ave, que es décimo en la Liga.

En el segundo, también en el primer tiempo, el colombiano recibe un balón corto de Gonçalo Inácio y remata rasante de pierna izquierda desde fuera del área marcando un golazo al minuto 37′ que significó el 4-0 final del partido.

Registro goleador de Suárez

Este se convierte en el sexto doblete del samario con el equipo portugués y el primero de esta temporada, entre ellos se encuentra el histórico partido frente al PSG en Champions League la temporada anterior. Además, con estas dos anotaciones se mete en el podio de goleadores del torneo, ocupando el tercer puesto en la tabla de goleo por detrás de Gonçalo Paciencia y de Vangelis Pavlidis, ambos con cuatro anotaciones.

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El delantero, que llegó en la temporada anterior para sustituir a Gyokeres, firmó 47 goles en 53 partidos, dejando un registro goleador altísimo. En liga marcó 28 de esas 47 anotaciones y en la presente temporada ya registra tres goles en tan solo cuatro partidos.

Siguiente partido del Sporting

vs Nacional

Fecha y hora: 4 de septiembre - 2:15 PM

Estadio: José Alvalade

Competición: Liga Portuguesa - Jornada 5