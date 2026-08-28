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El “reporterito de Quibdó” de 10 años que visibiliza la reconstrucción del Chocó tras el terremoto

En medio de la fase de reconstrucción en el departamento de Chocó tras el terremoto 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto de 2026, ha sobresalido una figura muy particular en redes sociales. Se trata de Yian Alexander Mosquera Chaverra, un niño de 10 años conocido como el “reporterito de Quibdó”.

Sus informes sobre la atención de la emergencia los realiza de la mano de la Fundación Mica Sonrisas. Según relató el pequeño en Dos Puntos de Caracol Radio, su inspiración para seguir este camino proviene de figuras como la periodista Rossy Lemos, de quien admira su faceta informativa y su doblaje en películas infantiles. .

“Yo me inspiro en ser reportero, ya que al ser reportero uno transmite su emoción y lleva ayudas a las otras personas a través de medios de comunicación”, expresó.

La labor de Yian se cruzó con la de Víctor González, el fundador de Mica Sonrisas, originario de Bucaramanga. Ante la tragedia del sismo, González utilizó un megáfono y las redes sociales para recolectar donaciones. El resultado fue la recolección de 109 toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen alimentos, comida para animales y materiales para levantar hogares, las cuales ya se encuentran en Quibdó.

González relató que antes de viajar a Chocó le pidió a Dios que le presentara a la persona “perfecta” para divulgar este mensaje y ayudar a su familia. Describió a Yian como un ángel: “El 7.4 volvió a Colombia, pero con esa misma fuerza movió nuestra pasión por ayudar y es la que nos tiene aquí hoy en día”.

“Esta segunda fase es muy importante para empezar a reconstruir, para identificar cómo nosotros, como colombianos, nos podemos unir como empresarios, como ciudadanos para levantar hogares”, señaló el fundador, haciendo un llamado a no desfallecer en el apoyo a las zonas más apartadas de Chocó.

Por su parte, Yian, quien ya cuenta con más de 4.000 seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok (@elreporterodekipdo), envió un mensaje de esperanza y unión a todo el país.

“Que nos unamos, que nos abracemos entre nosotros como si fuéramos hermanos, que nos guardemos sobre todas las circunstancias y ante todo peligro. Que nos abracemos, nos amemos, no importa la raza, ni la religión, sino que lo importante sería que estuviéramos nosotros juntos y juntos seríamos más”.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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