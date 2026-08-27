Esta película lograr unir generaciones: miembro de Cine Colombia sobre estreno de Coyote vs. ACME

Nina Landazábal, miembro del equipo de distribución de Cine Colombia, habló sobre la película Coyote vs. ACME y su estreno en los cines del país.

Este jueves 27 de agosto de 2026 se estrena la película Coyote vs. ACME en todos los cines de Colombia para el público. Este dibujo animado apareció por primera vez en el mundo el 16 de septiembre de 1947 y ha pasado de generación en generación.

El estreno de este cortometraje había sido pospuesto, ya que fue archivado por Warner Bros por motivos tributarios al declarar el estudio la película como una pérdida total para recuperar millones de dólares en impuestos.

Nina Landazábal, miembro del equipo de distribución de Cine Colombia, pasó por los micrófonos del programa Dos Puntos de Caracol Radio y entregó detalles del estreno de la película Coyote vs. ACME.

Landazábal reveló que la película estaba lista desde el 2025 y gracias al apoyo de los fans fue que se pudo estrenar.

“Está ya lista y gracias al apoyo de los fans, amigos y gente que siempre ha creído en el coyote es que se logra hacer una como una fuerza global de fans que sacan a la luz a esta película y logran convencer a Ketchup Entertainment, que compra esta película, la cual sale hoy, 27 de agosto, a los cines, y está disponible ya para el público”, manifestó.

De igual manera, señaló que la película ha logrado crear una unión de generaciones por medio de risas con una versión moderna que respeta la historia y que mantiene el impacto en las personas que crecieron con este dibujo animado.

“Algo muy importante de esta película es que logra como unir esas generaciones. De hecho es una película que respeta mucho la tradición, pero también le impregna esta nueva forma de llegar a las personas y al público (...). Es una versión moderna del Correcaminos y del Coyote, pero que respeta esa historia tan importante y ese impacto que ha tenido en la vida de quienes sí crecimos con él”, explicó.

Por último, Landazábal señala que la película mezcla muy bien el live action con las animaciones. Además, hay mucho contexto de la película que lo tratan los personajes como de vida real y se complementa con la forma en cómo los personajes tradicionales animados se comunican.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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