Cáncer colorrectal aumenta en jóvenes de 20 años: experto explica cómo prevenirlo y detectarlo

En Dos Puntos de Caracol Radio estuvo el doctor Edwin Báez, quien se refirió al aumento de los casos de cáncer de colon y recto entre personas jóvenes. El especialista explicó que este comportamiento está relacionado, entre otros factores, con la alimentación y los hábitos de consumo, especialmente con una mayor ingesta de alimentos ultraprocesados.

De acuerdo con el doctor Báez, parte de este incremento estaría asociada al consumo de productos que anteriormente no eran habituales en el país, pero que con el paso del tiempo han ganado espacio en el mercado colombiano y se han incorporado con mayor frecuencia a la alimentación de las personas.

Le puede interesar: ¿Es positivo que ajuste de la UPC del 2027 pueda ser del 12 o 13%? Sector salud se pronuncia

¿Qué puede producir cáncer colorrectal?

El especialista señaló que ya están identificados varios factores de riesgo relacionados con el cáncer de colon. Entre ellos se encuentra la obesidad, por lo que destacó la importancia de mantener un peso saludable y adoptar hábitos de vida que contribuyan a reducir las posibilidades de desarrollar esta enfermedad.

En ese sentido, recomendó mantener una alimentación basada principalmente en vegetales y disminuir el consumo de carnes procesadas, como los embutidos. También resaltó la importancia de realizar actividad física de manera regular.

Estos cambios en los hábitos de alimentación y estilo de vida cobran especial relevancia ante el aumento de los casos en personas cada vez más jóvenes, una tendencia que ha llamado la atención de los especialistas y que refuerza la importancia de la prevención y la detección temprana.

El mejor examen es la colonoscopia para poder detectar a tiempo y prevenir esta enfermedad, este se puede realizar desde los 20 años.

Por otro lado, es importante tener en cuenta los antecedentes de la familia, el primer grado que hayan tenido lesiones premalignas, cólicos o tumores de colon; la probabilidad de la persona puede aumentar al 50%. Por esta razón, es importante realizar mayores pruebas.

Cómo detectar a tiempo el cáncer de colon

De acuerdo con el doctor Báez, uno de los primeros síntomas para analizar es el sangrado, ya que no siempre se va a tratar de una hemorroide.

Dentro de los otros cambios, debe estar atento a los cambios en las características en la materia fecal, dolores abdominales recurrentes, pérdida de peso. Pero el más importante, con las deposiciones con sangre.

¿Qué alimentos debe evitar?

“Sin duda alguna, los embutidos, estos son los que aumentan la probabilidad de tener cáncer de colon.” Afirmó el experto Báez.

Por otro lado, expresó que los alimentos que contengan coloraciones amarillas o fosforescentes.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: