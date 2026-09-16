Ocho marcas de San Victorino presentes en Nueva York Fashion Week: 4 se preparan a Welcome to Paris

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Durante la semana de la moda que se realizó del 11 al 15 de septiembre en Nueva York, varias marcas colombianas como San Victorino llenaron la pasarela estadounidense para presentar la cultura y el talento del país.

En Dos Puntos de Caracol Radio, estuvo María Conde, vicepresidenta de Asuntos Internacionales y Cooperación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien reveló que fueron ocho marcas colombianas las que estuvieron en esta importante semana de la moda, para mostrar la diversidad de talento y de diseñadores colombianos.

“Tuvimos marcas con el tema de sostenibilidad, con diferentes técnicas, moda de resort y cantidad de oferta con tejido de punto que resaltó la moda colombiana”, afirmó Conde.

Para todos los colombianos debe ser un orgullo que estas ocho marcas de diseñadores totalmente emergentes, que pasaron por un proceso de curaduría, recibieron entrenamiento para llevar lo mejor de Bogotá a las pasarelas más importantes del mundo.

Dentro de los representantes de la moda de San Victorino estuvo Obad, una marca con tienda en el Gran San, sastres de diseño con moda contemporánea, representando la tierra colombiana con cortes innovadores y diferentes texturas y mezclas de colores.

Por otro lado, también estuvo Liz Herrera, una marca de calzado en el Retrepo, totalmente un diseño que quiere buscar la moda confortable para las mujeres.

Por otro lado, la vicepresidenta afirmó que la Cámara de Comercio tiene la próxima semana la cumbre internacional de negocios en la que vienen 120 compradores, 22 países y 25 inversionistas para negocios con empresas de todo el país.

Próximamente estaremos en la Paris Fashion Week, en el programa Welcome to Paris, y van cuatro marcas de San Victorino.