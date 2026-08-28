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¿Cómo debe sonar el metro de Bogotá? Con el Vocímetro puede elegir: LINK para votar

Víctor Silva, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar acerca del ‘Vocímetro’, una herramienta que le permite a los ciudadanos aportar ideas sobre cómo debería sonar el metro.

“Hemos insistido en una estrategia que se llama ‘Bogotá, modo metro’, que es todo lo que tenemos que hacer como sociedad para que el metro funcione bien, es la apropiación de la ciudadanía con este método de transporte.

Silva aseguró que ya trabajan en la adecuación del metro de Bogotá. Por eso, están convencidos que con el ‘Vocímetro’ la gente tendrá un mayor sentido de pertenencia y cuidará más este medio de transporte masivo.

Detalló que el primer paso es testear parámetros y características que debería tener la voz y mensajes del metro.

“Ya hay voces y estamos mirando si la gente prefiere que sea la voz de un hombre, de una mujer, una voz más grave o más suave. Toda la información que recolectemos nos servirá para la convocatoria de la voz oficial”, indicó.

“En 2027 haremos una convocatoria para escoger la voz que vamos a escuchar todos los días en el metro”, agregó.

No obstante, aclaró que las voces en el ‘Vocímetro’ son solo una idea, más no la elección final.

LINK para participar en el ‘Vocímetro’

A través del LINK https://bogota.gov.co/vocimetro/ cualquier colombiano puede participar para la elección de los aspectos principales de la voz que debe llevar el metro de Bogotá.

Allí se les preguntarán qué tono y tipo de voz les gusta más, qué mensajes deberían anunciarse en el metro y demás aspectos generales para el ambiente del transporte público que moverá a miles de personas todos los días.

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Escuche la entrevista completa aquí: