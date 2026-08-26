CAF destinará 50 millones de dólares para la reconstrucción de colegios en el Chocó

El Presidente Ejecutivo de CAF Banco de desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados confirmó en el marco de la Convención Bancaria en el Centro de Convenciones de Cartagena, un importantisimo aporte para atender la emergencia por el terremoto sobre todo para la reconstrucción de colegios en el Choco.

“Vamos a proyectar cerca de 50 millones de solares del banco, para la prioridad en la ejecución de construcción de colegios y con el sector privado hemos podido también recoger recursos, sumado a lo nuestro para preparar proyectos para los colegios”

El alto ejecutivo señaló que lo que se pretende con está inversión es proteger a la niñez del reclutamiento de grupos al margen de la ley en el departamento del Chocó, “no es un tema de solamente reconstruir colegios, e un tema de evitar que jovenes y niños terminen reclutados por bandas ciminales en el Choco.

Díaz-Granados también expresó su preocupación por la llegada de El fenómeno de El Niño y de cómo puede afectar la economía del país.