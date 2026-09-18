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El reto para Colombia es mejorar la calidad de vida de las comunidades: Embajadora Anna Chrisp

En medio del sexto Festival de las Ideas, que se desarrolla en Villa de Leyva, la embajadora de Australia en Colombia, Anna Chrisp, destacó la importancia de estos espacios para generar conversaciones sobre los principales desafíos que enfrenta el país.

La diplomática aseguró que Colombia tiene por delante un reto importante: mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y comunidades, en medio de desafíos económicos y de seguridad que requieren respuestas tanto nacionales como internacionales.

“Estoy orgullosa del papel que juega Australia porque hay una colaboración más estrecha en términos de seguridad, lucha contra el crimen transnacional y también en inversiones en sectores muy importantes para el crecimiento sostenible en Colombia”, afirmó Chrisp.

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La embajadora resaltó que Australia viene fortaleciendo su cooperación con Colombia en áreas como infraestructura, minería, educación y transición energética, sectores que, según explicó, requieren una articulación entre los gobiernos y la comunidad internacional para avanzar de manera sostenible.

Chrisp también se refirió a uno de los desafíos que comparten diferentes democracias: la polarización y la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

“En Australia luchamos también en contra de la polarización para mejorar la confianza en los gobiernos y en las instituciones”, señaló.

Durante su participación en el Festival de las Ideas, la embajadora aseguró que quedó impresionada por el nivel de participación y por la fortaleza institucional que, a su juicio, ha demostrado Colombia.

“Quedé impresionada con la madurez y participación muy alta y las instituciones muy fuertes de Colombia”, destacó la diplomática.

Para Chrisp, los retos relacionados con la seguridad, la economía, la transición energética y el desarrollo de las comunidades hacen necesaria una cooperación cada vez más estrecha entre Colombia, Australia y otros países.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: