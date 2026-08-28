Caminata y Festival por la Solidaridad 2026: Fechas, actividades, movilidad y más

Los eventos tendrán como punto de encuentro y desarrollo al Estadio Nemesio Camacho El Campín. - Fotos Alcaldía de Bogotá, Solidaridadxcol y Getty Images

La Caminata por la Solidaridad lleva 47 años como una de las representaciones de cooperación ciudadana más emblemáticas y tradicionales en el país, gracias al legado de Nydia Quintero de Turbay y el trabajo de la fundación Solidaridad por Colombia.

Con esta iniciativa se han ayudado a más de 5,8 millones de familias colombianas en diferentes contextos sociales como educación, salud, nutrición, acompañamiento psicosocial y desarrollo comunitario.

Esta cifra fue mencionada por el concejal Andrés Barrios durante el proyecto que se llevó a cabo en el Consejo de Bogotá, donde se aprobó el reconocimiento de la Caminata de la Solidaridad como evento de interés cultural, recreativo, social y turístico.

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¿Cuándo y en qué modalidades se realizará la Caminata por la Solidaridad 2026?

El evento tendrá como punto de encuentro el Estadio Nemesio Camacho El Campín, este domingo 30 de agosto, bajo cuatro modalidades que se ajustarán al nivel deportivo de los participantes, iniciando el calentamiento para las carreras sobre las 6:30 a. m.

Cada modalidad tendrá un fin específico por cada kilómetro que se recorra, financiándose la educación de niños y jóvenes.

Carrera 3K / El primer paso en familia: espacio recreativo para niños, jóvenes y personas de la tercera edad.

espacio recreativo para niños, jóvenes y personas de la tercera edad. Carrera 5K / El impulso de nuevas generaciones: modalidad para las personas que quieran experimentar su primer running o disfrutar de un circuito dinámico.

modalidad para las personas que quieran experimentar su primer running o disfrutar de un circuito dinámico. Carrera 10K / El reto de la transformación: descrito como un circuito técnico, estratégico y exigente para participantes que buscan superar sus tiempos y mantener su físico.

descrito como un circuito técnico, estratégico y exigente para participantes que buscan superar sus tiempos y mantener su físico. Carrera 21K / La meta del impacto masivo: la principal prueba que consta de 21 kilómetros de pura pasión y resistencia mental recorriendo Bogotá.

Tenga en cuenta que:

Los niños mayores de 4 años podrán participar de las carreras bajo la modalidad de 3K y 5K.

podrán participar de las carreras bajo la modalidad de 3K y 5K. Las carreras de 10K y 21K son únicamente para personas mayores de edad por la exigencia física que se necesita para participar.

¿Cuáles son los precios para participar en la Carrera por la Solidaridad 2026?

Los precios se ajustan de acuerdo a la modalidad que usted escoja.

Modalidad 3K: Precio anterior $110.000 - Precio actual $77.000

Precio anterior $110.000 - Precio actual $77.000 Modalidad 5K: Precio anterior $120.000 - Precio actual $84.000

Precio anterior $120.000 - Precio actual $84.000 Modalidad 10K: Precio anterior $150.000 - Precio actual $105.000

Precio anterior $150.000 - Precio actual $105.000 Modalidad 21K: Precio anterior $190.000 - Precio actual $114.000

Al pagar cualquiera de las cuatro modalidades, tendrá derecho al kit oficial de la competición.

¿Qué contiene el kit oficial de la Caminata por la Solidaridad 2026?

El kit del competidor se compone de:

Camiseta oficial de la edición 2026.

Número de competencia.

Chip de cronometraje para distancias competitivas.

Medalla de finalista al cruzar la meta.

Hidratación durante el recorrido.

Asistencia médica, entre otros beneficios.

La entrega de estos kits de competencia se realizará los días viernes 28 y sábado 29 de agosto en horarios de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. en El Cubo - Colsubsidio.

Las personas que no puedan reclamar su kit directamente pueden autorizar a una persona que deberá presentar indispensablemente la siguiente documentación en físico:

Fotocopia de documento de identidad de la persona titular de la inscripción.

Carta de autorización debidamente firmada por la persona titular de la inscripción.

Comprobante de inscripción digital o impreso enviado por correo electrónico al momento del pago.

Se les recuerda a los participantes que no se hará entrega de estos artículos el día de la competición.

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¿Cómo inscribirse a alguna de las modalidades de la Carrera por la Solidaridad 2026?

Deberá ingresar por la página oficial de la Caminata por la Solidaridad, en donde en el apartado ‘Inscripciones Carrera Aquí’ podrá acceder a las modalidades, colocar su documento de identidad y de ahí continuar con los siguientes pasos:

Registrar sus datos personales.

Registrar datos de información del evento.

Registrar datos de contacto.

Realizar el pago respectivo a cada modalidad.

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¿Qué afectaciones a la movilidad habrá por la Carrera por la Solidaridad 2026?

En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad del Distrito estableció diez puntos con afectación vial este domingo 30 de agosto desde las 6:00 a. m. hasta las 11:30 a. m.

Calle 57A entre Av. Carrera 30 (Av. NQS) y Carrera 27A

Carrera 27A entre Calle 57A y Diagonal 61C

Diagonal 61C entre Av. Carrera 30 (Av. NQS) y Av. Carrera 24

Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Av. Calle 68

Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Av. Calle 68 y Calle 92

Av. Carrera 24 (calzada occidental) entre Calle 62 y Diagonal 61C

Transversal 28 (calzada occidental) entre Diagonal 61C y Calle 53B Bis

Carrera 28 entre Calle 53B Bis y Av. Calle 53

Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 60 y Carrera 27

Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53

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¿Qué vías alternativas podrá usar durante la Carrera por la Solidaridad 2026?

La Secretaría de Movilidad del Distrito comunicó a los ciudadanos que podrán usar los siguientes corredores viales tras las afectaciones totales que se tendrán durante el desarrollo del evento.

Av. NQS (sentido sur - norte)

Av. Carrera 68 (sentido norte-sur)

Av. Rojas (sentidos norte-sur y sur-norte)

Av. Calle 68 (sentidos oriente-occidente y occidente-oriente)

Av. Calle 63 (sentidos oriente-occidente y occidente-oriente)

En el marco de los eventos que se desarrollarán este fin de semana en Bogotá, la Fundación Solidaridad por Colombia lo invita también al concierto del Festival por la Solidaridad.

¿Cuándo es el concierto del Festival por la Solidaridad 2026?

‘El Concierto por las Víctimas del Terremoto’ se desarrollará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 29 de agosto desde las 2:30 p. m., completamente gratis, llenando solamente un formulario de inscripción previo para poder ingresar.

En el evento usted podrá realizar sus donaciones económicas para los afectados del terremoto del 10 de agosto.

¿Qué artistas participarán del concierto del festival por la solidaridad 2026?

Se contará con la presencia de los siguientes cantantes:

Wisin

Francy

​Juanse Laverde​

Los tupamaros

Los 50 de Joselito

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