Santa Marta creó una identidad propia para contarle al mundo quién es
Indetur lideró una construcción colectiva que convirtió la esencia de Santa Marta en una poderosa narrativa de ciudad.
Colombia
Santa Marta es mar y Sierra Nevada, 500 años de historia, culturas ancestrales, gastronomía y una biodiversidad extraordinaria. El reto era lograr que toda esa riqueza pudiera contarse bajo una misma idea. Por eso, la Alcaldía de Santa Marta, a través de Indetur y bajo la dirección de José Domingo Dávila, impulsó la construcción de una nueva narrativa para proyectar la ciudad ante Colombia y el mundo.
Con el acompañamiento del experto internacional en storytelling de destinos Massimo Martinotti, el proceso reunió a empresarios, gremios, entidades y organizaciones en entrevistas y mesas sectoriales para identificar aquello que verdaderamente hace única a Santa Marta.
Así nació Santa Marta, El Corazón del Mundo: una identidad que conecta naturaleza, historia, ancestralidad, cultura y gastronomía y que hoy acompaña la promoción del destino en grandes escenarios internacionales como FITUR, Seatrade Cruise Global y WTM. Una nueva manera de mostrar al mundo que Santa Marta no es solamente un destino: es un territorio que se siente.