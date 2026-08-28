Santa Marta creó una identidad propia para contarle al mundo quién es

Colombia

Santa Marta es mar y Sierra Nevada, 500 años de historia, culturas ancestrales, gastronomía y una biodiversidad extraordinaria. El reto era lograr que toda esa riqueza pudiera contarse bajo una misma idea. Por eso, la Alcaldía de Santa Marta, a través de Indetur y bajo la dirección de José Domingo Dávila, impulsó la construcción de una nueva narrativa para proyectar la ciudad ante Colombia y el mundo.

Con el acompañamiento del experto internacional en storytelling de destinos Massimo Martinotti, el proceso reunió a empresarios, gremios, entidades y organizaciones en entrevistas y mesas sectoriales para identificar aquello que verdaderamente hace única a Santa Marta.

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Así nació Santa Marta, El Corazón del Mundo: una identidad que conecta naturaleza, historia, ancestralidad, cultura y gastronomía y que hoy acompaña la promoción del destino en grandes escenarios internacionales como FITUR, Seatrade Cruise Global y WTM. Una nueva manera de mostrar al mundo que Santa Marta no es solamente un destino: es un territorio que se siente.