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28 ago 2026 Actualizado 23:53

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Santa Marta creó una identidad propia para contarle al mundo quién es

Indetur lideró una construcción colectiva que convirtió la esencia de Santa Marta en una poderosa narrativa de ciudad.

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Colombia

Santa Marta es mar y Sierra Nevada, 500 años de historia, culturas ancestrales, gastronomía y una biodiversidad extraordinaria. El reto era lograr que toda esa riqueza pudiera contarse bajo una misma idea. Por eso, la Alcaldía de Santa Marta, a través de Indetur y bajo la dirección de José Domingo Dávila, impulsó la construcción de una nueva narrativa para proyectar la ciudad ante Colombia y el mundo.

Con el acompañamiento del experto internacional en storytelling de destinos Massimo Martinotti, el proceso reunió a empresarios, gremios, entidades y organizaciones en entrevistas y mesas sectoriales para identificar aquello que verdaderamente hace única a Santa Marta.

Así nació Santa Marta, El Corazón del Mundo: una identidad que conecta naturaleza, historia, ancestralidad, cultura y gastronomía y que hoy acompaña la promoción del destino en grandes escenarios internacionales como FITUR, Seatrade Cruise Global y WTM. Una nueva manera de mostrar al mundo que Santa Marta no es solamente un destino: es un territorio que se siente.

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