Gobierno derogó resolución que ordenaba suspender aspersión con glifosato sobre narcocultivos

Tal y como lo habían prometido en campaña, el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó la resolución que, desde 2015, ordenaba suspender la aspersión con glifosato sobre los narcocultivos. Sin embargo, advierte ue para que el programa pueda reactivarse, el Gobierno deberá cumplir de manera concurrente con una serie de condiciones.

Se trata de la resolución 0006 de 2026, que deja sin efectos la Resolución 6 de 2015, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, con la que se ordenó suspender el uso del glifosato en las operaciones de erradicación mediante aspersión aérea.

Este decreto abre nuevamente la puerta a la utilización de este mecanismo, pero deja claro que su reanudación no será automática, teniendo en cuenta que el documento establece que la derogatoria, por sí sola, “no implica la reanudación automática” del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea, ni autoriza la ejecución de actividades de aspersión desde aeronaves tripuladas.

¿Cuáles son las medidas para reanudar la aspersión?

Lo primero es la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expida un Plan de Manejo Ambiental General vigente para la actividad de aspersión aérea; y segundo, que haya una consulta previa con las comunidades étnicas de los núcleos de operación definidos para el programa, bajo los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los lineamientos fijados por la Sentencia T-413 de 2021 de la Corte Constitucional.

Además, que deberá estar alineado con los conceptos del Instituto Nacional de Salud.

Así las cosas, el decreto solo levanta la prohibición, pero mantiene la ruta establecida por la Corte Constitucional para reanudar la fumigación.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: