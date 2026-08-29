Nicaragua: Ortega consolida control de la justicia tras renuncia de presidenta de la Corte Suprema

Ramos se convierte en la novena magistrada en renunciar en los últimos dos años en los que la copresidenta Rosario Murillo ha adelantado una 'purga' en el sistema judicial. (Foto: EFE)

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Alba Luz Ramos, renunció a su cargo por razones de salud, convirtiéndose en la novena magistrada en dimitir en los últimos dos años.

La renuncia de la magistrada, quien ocupaba el cargo desde 1988, fue aceptada por la Asamblea Nacional (Parlamento) a través de una certificación.

Esta renuncia no es sorpresa, pues durante desde 2023 se ha registrado la renuncia de otros 9 magistrados alegando motivos de salud o jubilación, estos magistrados son:

Yadira Centeno.

Ellen Lewin.

Armengol Cuadra.

Virgilio Gurdián.

Manuel Martínez.

Armando Juárez.

Marvin Aguilar.

Gerardo Arce.

Ramos, que según la prensa local había sido desalojada de su oficina por la Policía Nacional desde octubre de 2023, comunicó a través de una carta su decisión de presentar su renuncia al cargo de magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cargo que tuvo “el honor y la responsabilidad de desempeñar como militante del Frente Sandinista” de Liberación Nacional (FSLN).

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“Esta decisión marca el cierre de una etapa profundamente significativa de mi vida. Desde mi incorporación a esta institución, he dedicado gran parte de mi trayectoria profesional a servirla con compromiso, responsabilidad y profundo respeto por los principios, objetivos y valores que representa”, señaló.

También, explicó que después de tantos años de servicio, “y atendiendo únicamente a razones de salud” que requieren de su “tiempo y cuidado”, considera que ha llegado el momento de concluir sus responsabilidades institucionales y acogerse a su jubilación y familia.

“Me retiro con la satisfacción de haber procurado cumplir cada responsabilidad que me fue encomendada con lealtad, entrega y vocación de servicio”, indicó.

¿Renuncias con motivación política?

Los nueve jueces que renunciaron, según analistas y opositores nicaragüenses, respondían al antiguo comandante de la revolución Bayardo Arce Castaño y al exjefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, ambos exasesores de Daniel Ortega, y el primero arrestado e investigado por el Estado por corrupción.

Esos magistrados fueron sustituidos por jueces leales a la esposa de Ortega y copresidenta, Rosario Murillo.

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Desde febrero de 2025, la Corte Suprema quedó integrada por 10 magistrados debido a una profunda reforma a la Constitución que disminuyó el número de jueces, que era de 16.

Esa reforma constitucional, junto a la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, faculta a Ortega y Murillo a nombrar al titular de la Corte Suprema de Justicia por un período de seis años.

Esa norma, que derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República.