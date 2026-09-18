Esto dice la Defensoría del Pueblo con el retiro de la Coalición por la Igualdad de Derechos

Colombia

La Defensoría del Pueblo realizó un llamado al Gobierno nacional para que se sigan garantizando los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+, en las medidas de igualdad y no discriminación ya que son responsabilidad del Estado colombiano.

Es conocido que el Gobierno nacional tiene la capacidad de definir las prioridades y estrategias políticas en el exterior, esto a raíz de la decisión de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Right Coalition).

Sin embargo, dicha facultad debe mantener plena correspondencia con las obligaciones constitucionales e internacionales permanentes del Estado en materia de derechos humanos.

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¿Cuál es el llamado de la Defensoría del Pueblo?

La entidad solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores información detallada para conocer el alcance y los fundamentos que fueron tenidos en cuenta para tomar esta decisión.

“La discriminación puede convertirse en violencia y la violencia genera sufrimiento y puede llegar hasta el homicidio”, señaló la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación en 2025 se registraron 74 asesinatos de personas de orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH), en los que 27 de ellos fueron trans feminicidios, y durante 2026 se han reportado más de 31 asesinatos, 17 de ellos transfeminicidios.

La Defensoría del Pueblo mantendrá el acompañamiento técnico para valorar los impactos de esta decisión sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ y también esperará la efectividad de los diálogos con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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