Cómo cotizar mi SOAT con la placa: 5 plataformas en línea simuladoras del precio para 2026

Muchos ciudadanos que tienen vehículos para poder transportarse deben tener su SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, es por esta razón que no muchos tienen claro, según su vehículo, cuáles son las tarifas a la hora de hacer su pago, es por esto, que aquí le contamos detalles de este pago y a cuáles plataformas puede acudir para cotizar su SOAT.

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¿Qué es el SOAT?

El SOAT es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, este funciona como una póliza que es exigida por la ley en Colombia que protege la vida y la integridad física de las personas que lleguen a ser afectadas en un accidente vial.

¿A quién cubre el SOAT y en qué servicios?

El SOAT cubre al conductor, ocupantes del vehículo, pasajeros que se encontraban en vehículos de servicio público y a los peatones que se vieron vinculados en el accidente.

Los servicios médicos que la póliza incluye son los siguientes:

Atención inicial y de urgencias

Hospitalización

Medicamentos

Cirugías y procedimientos

Material médico-quirúrgico (prótesis, órtesis y osteosíntesis)

Servicios diagnósticos

Rehabilitación

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¿Cuáles son los montos que cubre el SOAT?

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios: Lo equivalente a 263,13 UVT o hasta 701.68 UVT, es decir, $13.781.171 o $36.749.788 COP.

Lo equivalente a 263,13 UVT o hasta 701.68 UVT, es decir, $13.781.171 o $36.749.788 COP. Incapacidad permanente: Hasta 180 S.M.L.D.V., es decir, $10.505.430 COP.

Hasta 180 S.M.L.D.V., es decir, $10.505.430 COP. Muerte y gastos funerarios: Lo equivalente a 750 S.M.L.D.V., es decir, $43.772.625 COP.

Lo equivalente a 750 S.M.L.D.V., es decir, $43.772.625 COP. Gastos de transporte y movilización de los lesionados: Lo equivalente a 8,77 UVT, es decir, $459.320 COP.

¿Cómo cotizar el SOAT solo con la placa?

Para cotizar su SOAT usando la placa, solo debe ingresar a la página web de una aseguradora autorizada o plataforma digital confiable, digitar el número de su placa y el documento de identidad del propietario.

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Plataformas en línea simuladoras del SOAT:

Superfinanciera:

Por medio de este link podrá acceder a una plataforma donde solo debe incluir la placa de su vehículo y el modelo: https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/61331/simulador-y-tarifas-de-servicios-financierosotros-serviciossegurosseguro-obligatorio-de-accidentes-de-transito-61331/

Sura:

En este link podrá hacer una cotización de su SOAT, debe ir al botón “consulta tu SOAT” y allí digitar su tipo de identificación, número de cédula y la placa del vehículo. https://www.sura.co/seguros/personas/movilidad/soat

Seguros Falabella:

La aseguradora por medio de su página web le ofrece la opción de cotizar y comprar el SOAT de forma digital ingresando su número de plaza y de documento: https://soat.segurosfalabella.com.co/sale/step0

Nequi:

En su página web le ofrece la opción de cotizar el SOAT solo con su número de placa y de documento de identidad: https://www.nequi.com.co/personas/seguros-disponibles-en-nequi/soat-nequi#cotizador

R5:

Ofrece la posibilidad de cotizar de forma fácil su SOAT, con número de placa y cédula:

https://www.grupor5.com/cotizar-soat

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