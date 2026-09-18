Fiscalía redistribuye investigaciones por corrupción en la UNGRD y fortalece equipo especial

Justicia

La Fiscalía General de la Nación modificó parcialmente la asignación de las investigaciones relacionadas con el entramado de corrupción que comprometió la contratación y los recursos de 24 investigaciones que involucran a personas no aforadas serán asumidas por fiscalías de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Los casos de personas con fuero permanecerán en la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema.

La decisión fue adoptada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0-0289 del 16 de septiembre de 2026, con la que se busca fortalecer la intervención del ente acusador en procesos que avanzan hacia etapas decisivas.

Lea además: Caso UNGRD: Fiscalía pidió ampliar principio de oportunidad del testigo Luis Carlos Barreto

De acuerdo con la resolución, tres radicados que involucran a personas aforadas permanecerán exclusivamente a cargo de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que 24 investigaciones relacionadas con personas no aforadas serán asumidas por fiscalías de la Dirección Especializada contra la Corrupción hasta su culminación.

La Fiscalía explicó que la modificación responde, entre otros factores, a la evolución de los procesos, algunos de los cuales están próximos a entrar en etapa de juicio.

“Con el propósito de fortalecer la intervención de la Fiscalía General de la Nación en las actuaciones que avanzan hacia etapas procesales decisivas y concentrar capacidades especializadas en las distintas líneas de investigación”, se modificó parcialmente la asignación de los procesos, señaló el organismo.

Lea también: Corrupción UNGRD: Fiscal jefe de la macroinvestigación denunció a Sandra Ortiz por injuria

Dirección Especializada contra la Corrupción entra al equipo especial

Con esta determinación, la Dirección Especializada contra la Corrupción se incorpora al Grupo de Tareas Especiales que adelanta el seguimiento a las investigaciones por el caso UNGRD.

El grupo continuará bajo la coordinación de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y contará ahora con la participación de funcionarios de la Dirección Especializada contra la Corrupción, así como de servidores de apoyo y de policía judicial.

Según la Fiscalía, esta reorganización permitirá que las investigaciones contra personas no aforadas tengan un trámite especializado, mientras que la Delegada ante la Corte podrá concentrar sus capacidades en los procesos relacionados con funcionarios que cuentan con fuero legal.

“La medida busca que estos últimos casos reciban un impulso oportuno, célere y especializado, de acuerdo con la naturaleza de los hechos investigados”, indicó la Fiscalía.

Vea también: Caso UNGRD: Prorrogan por un año más el principio de oportunidad de Olmedo López

Además, se estableció la presentación de informes semanales sobre los radicados asignados y una articulación permanente entre las diferentes dependencias para hacer seguimiento a los avances de las investigaciones.

La Fiscalía señaló que el objetivo es fortalecer la capacidad institucional para avanzar en las diferentes líneas del caso de corrupción relacionado con la UNGRD, especialmente en aquellos procesos que se aproximan a etapas procesales determinantes.