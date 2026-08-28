Cuándo se cobra retroactivo de pensión de sobrevivientes: Límite de prescripción y más, según ley

La pensión de sobrevivientes protege a los miembros de una familia cuando un afiliado o pensionado fallece. En Colombia, sus beneficiarios están establecidos en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

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La ley en mención estipula que, en el caso en que una persona pensionada o que cotizara en el sistema muriera de manera repentina, el fondo de pensiones le garantiza a sus familiares y dependientes una pensión que supla el vacío económico que dejó el fallecido, mitigando así una posible crisis económica en el hogar.

¿Quiénes pueden solicitar la pensión de sobrevivientes?

El único requisito que debía cumplir el fallecido es reunir al menos 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de su muerte, cabe añadir que esta pensión no aplica si él había alcanzado a pensionarse en vida.

Los beneficiarios que resguarda la pensión deben identificarse con alguno de los siguientes casos:

Cónyuge o compañero permanente (se exige que el cónyuge acredite una convivencia de al menos cinco años previos al fallecimiento ).

). Hijos menores de edad o si se encuentran estudiando hasta los 25 años.

Padres, siempre que tuvieran dependencia económica con el afiliado o pensionado. ​

Hermanos, siempre que tuvieran dependencia económica con el afiliado o pensionado.

¿Desde cuándo se puede reconocer el retroactivo?

De acuerdo con la ley, la pensión de sobrevivientes se causa con el fallecimiento del afiliado, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema señala que el derecho se causa en la fecha del mismo, pero el pago puede empezar en una fecha posterior, dependiendo del caso.

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Teniendo en cuenta lo anterior, cuando un beneficiario acredita su condición, puede tener el derecho a las mesadas que ya se hayan causado y que correspondan conforme a la ley.

Ahora bien, aunque el derecho a la pensión es imprescriptible, las mesadas pensionales retroactivas sí pueden estar sujetas a prescripción. En materia laboral y de seguridad social, la prescripción es de tres años, según los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. La Corte Constitucional reiteró esta regla para las mesadas pensionales.

Lo anterior significa que, aunque el beneficiario pueda solicitar el derecho a la pensión de sobrevivientes, podrían verse afectadas determinadas mesadas causadas y no reclamadas precisamente.

¿Cómo solicitar una pensión de sobreviviente?

Si usted cumple con los requisitos mencionados anteriormente, solo debe presentar una solicitud a través de los formularios de Colpensiones, los cuales puede encontrar en el siguiente link: Trámite para solicitar la pensión de sobrevivientes

La entidad estudiará el caso y verificará los requisitos, en caso de ser exitosa, expedirán una resolución de reconocimiento de la prestación, donde se estipula el monto y la fecha en la que se hará efectiva la pensión.

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