Risaralda aprueba alivios para contribuyentes en mora tras el terremoto

Pereira

Los contribuyentes que tengan obligaciones tributarias pendientes con el departamento de Risaralda podrán acceder a condiciones especiales de pago hasta el 31 de diciembre de 2026, como parte de las medidas adoptadas para aliviar las dificultades económicas ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La Asamblea Departamental dio vía libre al proyecto de ordenanza presentado por la Administración Departamental, que contempla una reducción temporal de sanciones e intereses moratorios para quienes decidan ponerse al día.

La secretaria de Hacienda de Risaralda, Dora Patricia Ospina Parra, explicó que la medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones en momentos en que hogares y unidades productivas enfrentan problemas de liquidez, gastos adicionales y otras consecuencias económicas derivadas de la emergencia.

“El propósito es brindar un alivio temporal a ciudadanos y unidades productivas que, como consecuencia de la emergencia, han enfrentado afectaciones económicas, gastos imprevistos y dificultades de liquidez”, explicó Ospina.

¿Cuánto podrán reducirse las sanciones e intereses?

Para acceder al beneficio será necesario pagar la totalidad del capital adeudado por cada concepto y periodo. Cumplida esta condición, las sanciones serán liquidadas sobre el 20 % de su valor total, mientras que los intereses de mora se calcularán sobre el 20 % de la tasa certificada por la Superintendencia Financiera.

El mecanismo también podrá beneficiar a personas que actualmente tengan acuerdos o facilidades de pago, siempre que soliciten su terminación y cancelen completamente el capital pendiente. Asimismo, podrán acogerse contribuyentes cuyas obligaciones ya se encuentren en procesos de cobro coactivo.

La Administración aclaró que no se está condonando la deuda principal. El capital deberá pagarse en su totalidad y el alivio se aplicará únicamente sobre sanciones e intereses.

Buscan recuperar hasta $3.000 millones

Además de aliviar la carga de los contribuyentes, la medida pretende recuperar recursos que actualmente hacen parte de la cartera de difícil recaudo del departamento.

La Secretaría de Hacienda estima que podrían recuperarse hasta $3.000 millones correspondientes a obligaciones relacionadas con impuestos, estampillas, tasas y contribuciones.

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El beneficio tendrá carácter excepcional por la emergencia y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Tampoco cobijará nuevas obligaciones que entren en mora después de la entrada en vigencia de la ordenanza.