Pereira regresará a clases la próxima semana bajo un modelo de alternancia

Pereira

Los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Pereira comenzarán a regresar progresivamente a las actividades académicas desde el próximo lunes 31 de agosto. El retorno se hará bajo un modelo de alternancia y con diferentes modalidades, dependiendo de las condiciones de infraestructura y seguridad de cada sede.

Las autoridades municipales explicaron que las instituciones que cuentan con espacios habilitados podrán recibir nuevamente a los estudiantes de manera presencial, utilizando de forma rotativa las áreas disponibles. En algunos colegios se organizarán jornadas en la mañana, entre las 7:00 a. m. y las 12:30 p. m., y en la tarde, de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

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En los establecimientos que actualmente funcionan también como alojamientos temporales para familias damnificadas, se establecerán horarios diferenciados para permitir la continuidad de las clases sin afectar la atención de las personas que permanecen allí. Mauricio Salazar, alcalde de Pereira.

“Los rectores, todos ellos muy comprometidos con volver a clases porque son 58 mil estudiantes que están esperando esa decisión. No es fácil porque tenemos 48 sedes educativas con restricción y tenemos 13 colapsadas”, expresó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

Para los estudiantes cuyas instituciones todavía no cuentan con espacios físicos habilitados o presentan dificultades de conectividad, se implementarán alternativas de educación remota, trabajo en casa y actividades pedagógicas con material impreso. También habrá ajustes para quienes permanecen en albergues, han sido desplazados o tienen dificultades con el servicio de energía eléctrica.

Además, el alcalde anunció que 48 instituciones con uso restringido comenzarán a ser intervenidas la próxima semana, con trabajos durante jornadas diurnas y nocturnas para recuperar los espacios y acelerar su habilitación.

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Se reiteró que el regreso a las aulas debe hacerse de manera progresiva y sin poner en riesgo a la comunidad educativa. La prioridad es recuperar la normalidad académica, pero de acuerdo con las condiciones de cada sede.