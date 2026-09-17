Incendio consumió el 90 % de una vivienda de dos pisos en el corregimiento de Arabia en Pereira

Pereira

La emergencia fue atendida de manera conjunta por 18 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, ocho integrantes de Bomberos Voluntarios y personal de Ponalsar, que trabajaron para controlar las llamas y evitar una mayor afectación.

Al ingresar al lugar, los organismos de socorro encontraron una edificación de dos pisos, construida en materiales mixtos, con aproximadamente el 90 % de su estructura consumida por el fuego.

“Por fortuna la vivienda se encontraba sin personas o animales al momento de la conflagración”, explicó Milver Hincapié, jefe de operaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira.

En cada uno de los pisos residía de manera independiente una familia. Sin embargo, ninguna se encontraba en el inmueble cuando comenzó el incendio, situación que evitó una emergencia con consecuencias mayores.

Tras controlar el fuego, la atención se concentra ahora en determinar el impacto sobre las familias. Un equipo de ingenieros y psicólogos de la Dirección de Gestión del Riesgo están atentos para realizar la caracterización de los afectados y evaluar las condiciones en las que quedó la estructura.

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Las causas del incendio todavía no han sido establecidas y son materia de investigación. Una vez concluyan las evaluaciones, se entregará el consolidado de los daños y se determinará el acompañamiento que recibirán las familias afectadas.