Risaralda recibió más de $13.000 millones destinados a subsidios de arriendo

Risaralda

Las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto esperan la entrega de los subsidios de arrendamiento anunciados por el Gobierno Nacional. Frente a esta inquietud, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, confirmó que los recursos ya se encuentran en un fondo departamental y que en las próximas horas se definirá el mecanismo de distribución.

El mandatario explicó que este primer giro, por más de $13.000 millones, beneficiará inicialmente a los hogares registrados en el censo con corte al 24 de agosto. Las familias que fueron reportadas después de esa fecha deberán esperar nuevas asignaciones de recursos por parte de la Nación.

Le interesa: Más de $73.000 millones se requieren para recuperar el Hospital Universitario San Jorge de Pereira.

De los $13.690 millones transferidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para brindar apoyo económico a las familias afectadas, cerca de $8.000 millones ya quedaron habilitados tras el proceso de cruce y validación de la información.

“Ya conciliadas las bases de datos de las 14 alcaldías de Risaralda, se pueden hacer los giros pertinentes. Y vuelvo y reitero, hay que aclararle también a la gente, ese primer giro corresponde a las afectaciones reportadas a corte del 24 de agosto de este año. Ese reporte corresponde a los municipios de primera y segunda categoría a más de un millón de pesos, a los de tercera y cuarta categoría a cerca de $800,000 pesos y de quinta y sexta categoría a cerca de $700,000 pesos”, indicó Juan Diego Patiño Ochoa, gobernador de Risaralda.

La Gobernación trabaja en la revisión de los procedimientos necesarios para establecer el número definitivo de beneficiarios y avanzar rápidamente con la entrega de ayudas.

Este tipo de apoyos requiere el cumplimiento de varios protocolos administrativos, lo que puede extender los tiempos antes de que el dinero llegue a las familias. Por ello, se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el proceso.

Lea también: Gobernador y alcalde reafirman su trabajo conjunto por la reconstrucción de Pereira y Risaralda.

Según el mandatario, se espera que el segundo giro de recursos se realice durante este mes de septiembre, con el fin de ampliar la cobertura y llegar a más familias damnificadas. Además, señaló que este nuevo desembolso sería más ágil, lo que permitiría brindar tranquilidad a los hogares que aún están a la espera de la ayuda.