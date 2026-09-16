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16 sep 2026 Actualizado 17:43

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Así avanza la recuperación del sector educativo en Pereira: “Estamos optimistas”

En 6AM W conversamos con Daniel Ocampo, rector del Instituto Técnico Superior de Pereira; Carlos Jairo Bedoya, secretario de Educación de Pereira; y Juan Camilo Velásquez, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Risaralda.

Así avanza la recuperación del sector educativo en Pereira: “Estamos optimistas”

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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