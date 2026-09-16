Así avanza la recuperación del sector educativo en Pereira: “Estamos optimistas”
En 6AM W conversamos con Daniel Ocampo, rector del Instituto Técnico Superior de Pereira; Carlos Jairo Bedoya, secretario de Educación de Pereira; y Juan Camilo Velásquez, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Risaralda.
Así avanza la recuperación del sector educativo en Pereira: “Estamos optimistas”
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...