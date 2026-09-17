“La casa de al lado aplastó todo”: así intentan levantarse los Valientes de Pereira

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El restaurante se llama Valientes. Y después de lo que vivieron, el nombre parece describir mucho más que un negocio. Cristian Salcedo y su familia perdieron gran parte de las herramientas con las que sostenían su emprendimiento luego de que el terremoto afectara una vivienda de tres pisos ubicada junto al establecimiento, en el barrio Providencia de Pereira.

“La casa del tercer piso cayó sobre nosotros y pues nos aplastó prácticamente todo”, contó Cristian al aire en 6AM W.

El impacto destruyó buena parte del restaurante. Mesas, sillas, neveras y otros elementos quedaron entre los escombros. De todo lo que tenían, lograron rescatar un mesón y una estufa, con los que ahora intentan mantener el negocio desde su propia casa.

Cristian Salcedo y su familia perdieron gran parte de su restaurante tras el terremoto en Pereira. Con una estufa y un mesón rescatados de los escombros, intentan volver a trabajar. Ampliar Cristian Salcedo y su familia perdieron gran parte de su restaurante tras el terremoto en Pereira. Con una estufa y un mesón rescatados de los escombros, intentan volver a trabajar. Cerrar

Le puede interesar: MakingSense se une a “Vístete de Esperanza” con 400 prendas para familias afectadas por terremoto

Detrás de esas pérdidas hay una familia que dependía de los ingresos del restaurante. Por eso, el reto para Cristian es volver a encontrar una manera de producir y sostenerse mientras reconstruye lo que el terremoto se llevó.

“Era importante tratar de seguir porque pues de eso dependía nuestra familia acá en la ciudad de Pereira”, aseguró.

Y es justamente ahí donde el nombre Valientes cobra otro significado. Mientras intentan recuperar mesas, sillas, equipos y todo lo necesario para volver a abrir, Cristian y su familia siguen trabajando con lo poco que lograron rescatar.

“Uno trata como de mantenerse como en pie y con la buena energía y es bien difícil a veces enfrentarse contra esa realidad”, reconoció.

La historia llegó a Soluciones W y encontró una respuesta en una empresa que, precisamente, se dedica a darle forma a espacios como el que Cristian quiere recuperar. CEDICOH es una compañía colombiana especializada en el diseño y fabricación de mobiliario para restaurantes, hoteles, cafeterías y otros establecimientos. La empresa desarrolla desde piezas individuales, como mesas y sillas, hasta proyectos de mobiliario diseñados de acuerdo con las necesidades de cada espacio.

Miguel Higuera, gerente de CEDICOH, conoció el caso y decidió ayudar a Cristian y a su familia. La empresa asumirá el mobiliario que necesita el restaurante para volver a funcionar, incluyendo mesas y sillas, además del diseño del espacio que requiera para retomar su actividad.

CEDICOH es una compañía colombiana especializada en el diseño y fabricación de mobiliario para restaurantes, hoteles, cafeterías y otros establecimientos. Ampliar CEDICOH es una compañía colombiana especializada en el diseño y fabricación de mobiliario para restaurantes, hoteles, cafeterías y otros establecimientos. Cerrar

“Estamos convencidos de que el tejido social se reconstruye de la mano de la empresa privada y del Estado”, afirmó Higuera al aire en 6AM W.

Lea también: Cuadernos para volver a soñar: Carvajal Educación lleva 100 kits a niños afectados por el sismo

Para Cristian, la noticia llegó después de semanas intentando entender cómo recuperar un negocio que prácticamente quedó destruido.

“Uy, muchísimas gracias. No saben, no saben lo feliz que nos hacen y lo difícil que ha sido todo este proceso”, dijo.

Ahora, Valientes tiene una nueva oportunidad para volver a abrir sus puertas. Todavía queda camino por recorrer, pero Cristian y su familia ya tienen unrespaldo que les permitirá reconstruir parte de aquello que perdieron.

¿Tiene una historia que necesite una Solución W? Escríbanos a solucioneswradio@caracol.com.co.