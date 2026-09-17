Pereira destinará más de $40.000 millones para generar 5.000 empleos temporales

Pereira

La Alcaldía de Pereira anunció una estrategia de empleo temporal que contempla la creación de 5.000 puestos de trabajo para personas mayores de edad que residan en la ciudad. La iniciativa tendrá un costo superior a los $40.000 millones y busca brindar ingresos a las familias mientras avanzan los procesos de reconstrucción y recuperación económica tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Los empleos estarán distribuidos en tres frentes de trabajo: limpieza, pintura y ornato. La contratación se extenderá hasta diciembre y será de medio tiempo, con el propósito de que los beneficiarios puedan dedicar parte del día a sus familias, atender sus emprendimientos o desarrollar otras actividades.

De acuerdo con la información entregada por la Administración Municipal, las personas seleccionadas recibirán aproximadamente $1.250.000, además del auxilio de transporte completo y todas las prestaciones sociales establecidas por la ley.

“A las personas se les va a pagar más del salario mínimo, más transporte, más auxilio de transporte, más todas las prestaciones de ley”, expresó Mauricio Salazar, alcalde de Pereira.

La convocatoria exige únicamente dos requisitos: ser mayor de edad y vivir en Pereira. Hasta el momento más de 12.000 personas se han inscrito para acceder a estas oportunidades laborales.

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La Alcaldía señaló que el programa busca garantizar ingresos a miles de hogares durante los últimos meses del año y apoyar la reactivación de la ciudad, mientras se ponen en marcha nuevas acciones de reconstrucción.