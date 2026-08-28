Pereira espera anuncios para la reconstrucción durante la visita del presidente De La Espriella

Pereira

La atención estará puesta este viernes en las decisiones que pueda anunciar el Gobierno Nacional para avanzar en la recuperación de Pereira. El presidente Abelardo De La Espriella regresará este 28 de agosto a la capital risaraldense, donde revisará el panorama dejado por el terremoto y las necesidades que enfrenta la ciudad.

Esta será la tercera visita del mandatario a Risaralda desde el sismo del 10 de agosto, en momentos en que las autoridades locales avanzan en la evaluación de daños y comienzan a definir las prioridades para una reconstrucción que requerirá importantes recursos.

Durante su permanencia en Pereira se espera que el presidente entregue detalles sobre las acciones, mecanismos de financiación y recursos que tendrá disponibles la Nación para apoyar tanto a las familias damnificadas como la recuperación de infraestructura.

De La Espriella estará acompañado por el empresario antioqueño Jaime Uribe, quien fue designado para liderar el Fondo Milagro, desde donde se coordinará parte de la estrategia de reconstrucción posterior al terremoto.

Daños ponen a Pereira ante un enorme desafío

Las cifras preliminares muestran la dimensión del reto. De acuerdo con la Alcaldía de Pereira, más de 35.000 viviendas presentan algún tipo de afectación, lo que representa más del 15 % de los inmuebles construidos en la capital de Risaralda.

El balance también incluye daños en 25 edificaciones públicas, 34 infraestructuras relacionadas con la prestación de servicios de salud y cerca del 60 % de escuelas y colegios.

Las primeras proyecciones sitúan en alrededor de $10 billones los recursos que podría demandar la reconstrucción de Pereira, una cifra que hace necesaria la participación del Gobierno Nacional y la articulación con otros sectores.

Más allá de una nueva evaluación de los daños, la expectativa en Pereira está puesta ahora en los anuncios concretos que pueda dejar la visita presidencial y en la ruta que se establezca para financiar y acelerar la recuperación de la ciudad.