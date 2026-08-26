Chicó Vs. Fortaleza: Siga acá el minuto a minuto del partido

Chicó y Fortaleza se enfrentan por la fecha 7 del campeonato. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

El equipo boyacense llega a este duelo en el último lugar del campeonato y en el último puesto de la tabla del descenso.

Boyacá Chicó recibe a Fortaleza en el estadio La Independencia de Tunja, un duelo clave para el equipo de casa, que espera conseguir sus primeros puntos en el campeonato y empezar a mejorar su panorama.

Chicó es último de la Liga sin puntos y con tres derrotas en igual número de partidos disputados. Entretanto, en la tabla del descenso también se ubica en la última posición.

Los boyacenses tienen un promedio de 0.86, por debajo de Jaguares, con promedio de 0.91, y de Cúcuta, con promedio de 0.96. Si el campeonato terminara en este momento, estarían regresando a la segunda división.

Fortaleza, por su parte, viene de caer en casa ante Nacional, luego de mostrar algunas cosas interesantes en su juego, pero aun así, sin poder sumar siquiera un punto. Albo de cinco partidos disputados, los bogotano registran 5 puntos, producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas.

Siga acá el minuto a minuto del juego Chicó Vs. Fortaleza