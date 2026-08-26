Chicó Vs. Fortaleza: Siga acá el minuto a minuto del partido
El equipo boyacense llega a este duelo en el último lugar del campeonato y en el último puesto de la tabla del descenso.
Boyacá Chicó recibe a Fortaleza en el estadio La Independencia de Tunja, un duelo clave para el equipo de casa, que espera conseguir sus primeros puntos en el campeonato y empezar a mejorar su panorama.
Chicó es último de la Liga sin puntos y con tres derrotas en igual número de partidos disputados. Entretanto, en la tabla del descenso también se ubica en la última posición.
Los boyacenses tienen un promedio de 0.86, por debajo de Jaguares, con promedio de 0.91, y de Cúcuta, con promedio de 0.96. Si el campeonato terminara en este momento, estarían regresando a la segunda división.
Fortaleza, por su parte, viene de caer en casa ante Nacional, luego de mostrar algunas cosas interesantes en su juego, pero aun así, sin poder sumar siquiera un punto. Albo de cinco partidos disputados, los bogotano registran 5 puntos, producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas.
Siga acá el minuto a minuto del juego Chicó Vs. Fortaleza
Joan Cajares (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Cristian Blanco (Boyacá Chicó).
Mano de Jefferson Mena (Boyacá Chicó).
Remate fallado por Santiago Mera (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jacobo Pimentel.
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Jhonier Alomía.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Joan Cajares (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Leonardo Pico.
Falta de Cristian Blanco (Boyacá Chicó).
Jhon Solís (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda derecha.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Sebastián Herrera (Fortaleza FC).
Remate fallado por Estiven Sarria (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha.
Falta de Santiago Mera (Boyacá Chicó).
Joan Cajares (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Cristian Blanco (Boyacá Chicó).
Jhon Solís (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Castillo (Fortaleza FC).
Jhonier Alomía (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento