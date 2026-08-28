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28 ago 2026 Actualizado 01:05

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Internacional de Bogotá vs Deportivo Pasto EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Liga. (Colprensa - Cristian Bayona).

Internacional de Bogotá vs Deportivo Pasto EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Liga. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Internacional de Bogotá vs Deportivo Pasto EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Liga

El cuadro nariñense juega su primer partido sin la dirección del entrenador español Risueño.

La séptima jornada de la Liga Colombiana 2026-2 concluye este jueves 27 de agosto con el partido entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto, el cual se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo.

Los nariñenses llegan a este compromiso con novedades en su banquillo técnico, dado que el español Jonathan Risueño no dirigirá más al equipo y en su lugar estará como interino el entrenador Rosero junto a Wilson Morelo. El equipo es colero con 0 puntos de 15 posibles.

Entretanto, los dueños de casa han tenido un flojo arranque de campeonato con 5 unidades sumadas, producto de una sola victorias, dos empates y dos derrotas.

Siga EN VIVO el minuto a minuto de Internacional de Bogotá vs Deportivo Pasto

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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