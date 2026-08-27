Sandra Liliana Rodríguez Castro, nueva comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla

Sandra Liliana Rodríguez Castro cuenta con una amplia trayectoria institucional y recientemente se desempeñó como comandante del Departamento de Policía Valle. También ocupó el cargo de subjefe de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.

Es profesional en Criminalística, especialista en Seguridad y magíster en Criminología y Victimología. El primero de junio de 2025 fue ascendida al grado de brigadier general de la Policía Nacional, consolidando una carrera caracterizada por el liderazgo, la vocación de servicio.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos como comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, subcomandante de la estación de Policía de Fontibón en Bogotá, subdirectora de la Dirección de Educación Policial, directora de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, comandante del servicio de transporte masivo de Bogotá y comandante de estación en el Departamento de Policía Atlántico.

Su hoja de vida registra 54 condecoraciones y 177 felicitaciones, reconocimientos que reflejan su experiencia y desempeño dentro de la institución.

Reducir los homicidios y golpear a las estructuras criminales

Uno de los principales retos que tendrá la nueva comandante será enfrentar el panorama de violencia que atraviesa el departamento. A la fecha, se han registrado más de 730 homicidios en el Atlántico, con la mayoría de los casos concentrados en Barranquilla y su área metropolitana.

Frente a este escenario, el experto en violencia criminal Arturo García señaló que será necesario “continuar la lucha contra los delitos de impacto y desarrollar planes que logren golpear estas estructuras”.

Además de combatir a las organizaciones criminales, otro de los desafíos será fortalecer el vínculo con la ciudadanía. Según García, se deben “adelantar acciones de la mano con la sociedad civil y generar un nuevo ambiente en las relaciones Policía-comunidad”, considerado fundamental para fortalecer el trabajo de inteligencia que acompañará la labor de la nueva comandante.

Con estos desafíos, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro asumirá el mando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en una ciudad que demanda resultados frente a la criminalidad y mayor articulación entre las autoridades y la comunidad.