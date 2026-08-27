Ocho capturados del ‘Combo de la 14’ por tráfico de drogas en el barrio La Luz de Barranquilla

Ocho presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘El Combo de la 14’ fueron capturados durante un operativo realizado en el barrio La Luz, en Barranquilla. El procedimiento fue adelantado por la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante cinco diligencias de allanamiento y registro.

Según las autoridades, los detenidos son requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles e instrumentalización de menores para la comisión de delitos. Durante los operativos fueron incautadas 250 dosis de cocaína y 92 dosis de marihuana. Los cinco inmuebles intervenidos estarían ubicados en inmediaciones de instituciones educativas y otros espacios frecuentados por menores.

La investigación señala que la organización sería una de las principales responsables de la comercialización de estupefacientes en el sector conocido como La 14 y que, presuntamente, utilizaba a menores de edad para distribuir las sustancias cerca de entornos educativos y recreativos. Entre los capturados está una mujer conocida con el alias de ‘Rubi’, quien, de acuerdo con las autoridades, tendría alrededor de 10 años de trayectoria delictiva y cumpliría funciones de coordinación dentro de la estructura.

En total, los ocho capturados acumulan 29 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Las autoridades también estiman que la organización habría generado alrededor de 50 millones de pesos mensuales mediante la venta de drogas en el sector.