PAE en Barranquilla no está suspendido: este lunes se retoman las cuatro modalidades

Lorica fue el único municipio de Córdoba que no empezó el PAE con el calendario académico. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

La Secretaría de Educación de Barranquilla, Paola Amar, explicó que el Programa de Alimentación Escolar no ha sido suspendido y que durante esta semana se realizó un cambio temporal en las modalidades de entrega debido a una contingencia logística.

“Es importante determinar que el programa de alimentación escolar de Barranquilla, que manejamos 128.000 raciones al día, definitivamente no está detenido. Simplemente hubo unos cambios de modalidad por una contingencia logística. No quiere decir que los niños no recibirán PAE, sino un cambio de modalidad durante esta semana”, señaló Amar.

La funcionaria precisó que los estudiantes continuaron recibiendo el servicio, aunque bajo una modalidad diferente a la habitual. Según explicó, las cuatro modalidades que maneja el programa serán restablecidas completamente desde el próximo lunes, con el regreso, entre otras, de la alimentación preparada en sitio.

Barranquilla financia el 80 % del programa

Amar reiteró que durante la contingencia “hubo flujo, hubo atención, no se paró el PAE como de pronto se ha querido decir”. Explicó que el cambio respondió a un proceso de contratación y ajustes logísticos mientras se ampliaban algunos contratos, proceso que, según indicó, ya fue solucionado.

La secretaria también destacó el esfuerzo financiero del Distrito para garantizar la alimentación de los estudiantes. Barranquilla aporta el 80 % de los recursos del programa, mientras el 20 % restante corresponde a financiación del orden nacional.

“Barranquilla decidió invertir sus impuestos en la alimentación porque para el alcalde Alejandro Char es sumamente importante que la alimentación comienza en el estómago”, afirmó Amar.

De esta manera, la Administración Distrital asegura que las 128.000 raciones diarias continuarán garantizándose y que desde el lunes se retomarán las cuatro modalidades habituales del PAE en los colegios de la ciudad.