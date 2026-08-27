Estos son los perfiles de los cabecillas que De La Espriella ordenó sean extraditados a EE.UU.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó hacer efectivas las extradiciones a Estados Unidos de cinco cabecillas de estructuras armadas y criminales que participaron en distintos procesos de diálogo durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Se trata de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’; Willington Henao, alias ‘Mocho Olmedo’; Carmen Evelio Castillo, alias ‘Muñeca’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; y Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’.

Los tres primeros están capturados, mientras ‘HH’ y ‘Pinocho’ permanecen prófugos.

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, es cabecilla de Comandos de la Frontera, estructura con presencia principalmente en Putumayo y sobre la frontera con Ecuador.

El requerimiento estadounidense señala que entre 2017 y 2025 Rojas dirigió una organización que protegía cultivos de coca y laboratorios, coordinaba cargamentos de cocaína y cobraba impuestos a productores y vendedores de la droga.

La investigación sostiene que negociaba toneladas de cocaína destinadas a Centroamérica, México y Estados Unidos. Uno de los hechos concretos ocurrió en marzo de 2024, cuando la Armada mexicana interceptó dos embarcaciones y decomisó cerca de 1.500 kilos de cocaína que, según el expediente, habían sido enviados por ‘Araña’ desde Ecuador hacia México con destino final Estados Unidos. Fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 por una circular roja de Interpol cuando participaba como negociador en los diálogos con el Gobierno Petro.

Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, es uno de los principales jefes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura que opera principalmente en Norte de Santander y el Catatumbo. Participó como delegado en las negociaciones con el Gobierno Petro y Estados Unidos lo requiere por narcotráfico y lavado de dinero. La extradición había quedado suspendida mientras continuara colaborando con el proceso de paz. Henao está actualmente bajo custodia y es uno de los tres cuya entrega podrá avanzar con la decisión del nuevo Gobierno.

Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, es señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachencas, organización con presencia principalmente en Magdalena, La Guajira y Cesar. Según la investigación de la Fiscalía citada por Caracol Radio, llevaba 18 años vinculado a la estructura y habría llegado a la posición de cabecilla en enero de 2020. Las autoridades lo investigan por su presunta participación en homicidios selectivos, secuestros y extorsiones.

‘Muñeca’ fue capturado en Pereira el 4 de junio de 2024. La Policía lo identificó entonces como máximo jefe de las ACSN y señaló que se encontraba en la ciudad para someterse presuntamente a un procedimiento estético. En julio de 2025, pese a que la Corte Suprema había avalado su extradición, el Gobierno Petro suspendió su entrega a Estados Unidos debido a los acercamientos que adelantaba con esa organización. Ahora está nuevamente en ruta de extradición.

Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, es comandante de Comuneros del Sur, estructura que se separó del ELN y opera en Nariño. La Corte Distrital de Texas lo requiere por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir. Según el expediente conocido por Caracol Radio, la investigación estadounidense lo relaciona directamente con un cargamento de 2.000 kilos de cocaína que habría llegado a Estados Unidos; incluso se recoge una conversación en la que Yepes habría hablado del éxito de ese envío.

La Corte Suprema avaló su extradición en abril de 2025, pero el Gobierno Petro la suspendió al mes siguiente debido a su participación en el proceso de diálogo territorial con Comuneros del Sur.

Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’ o ‘El Ganadero’, es señalado como máximo jefe de Los Pachencas y tiene una trayectoria criminal que se remonta a las antiguas estructuras paramilitares de la Sierra Nevada. La Policía estableció que hizo parte de Los Mellizos y del Frente Resistencia Tayrona de las extintas AUC, bajo el mando de Hernán Giraldo Serna.

También está documentado que ya fue requerido anteriormente por Estados Unidos: en mayo de 2006, Caracol Radio informó que la Corte Suprema había dado concepto favorable a su extradición junto con Gabriel Consuegra Martínez, después de que ambos fueran capturados durante la Operación Mallorca, una investigación contra una red de narcotráfico y lavado de activos.

Según la información entregada por la Policía tras su captura en España en enero de 2022, ‘Pinocho’ fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y posteriormente regresó a Colombia después de cumplir condena.