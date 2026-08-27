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27 ago 2026 Actualizado 11:26

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Estos son los resultados de las loterías de este 26 de agosto: revise si fue uno de los ganadores

Aquí están los resultados de las principales loterías.

Imagen de referencia de loteria/ Getty Images

Imagen de referencia de loteria/ Getty Images / Capelle.r

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Juan Camilo Suárez

Barranquilla
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Los principales sorteos de lotería y chance realizados este miércoles 26 de agosto dejaron los siguientes resultados. En la Lotería de Manizales, el número ganador fue 4128, serie 102; en la Lotería del Meta, salió 8134, serie 096; mientras que en la Lotería del Valle, el resultado fue 9934, serie 261.

En los juegos de chance, Culona Noche registró 1319; Antioqueñita Tarde, 5242; Antioqueñita, 5325; Samán, 9899; Cafeterito Noche, 4927; Motilón Noche, 2865; La Fantástica Noche, 0363; Sinuano Día, 3008; Sinuano Noche, 8490; Caribeña Noche, 3007; Caribeña Día, 5995; y Culona Día, 8989.

Si jugó alguno de estos números, revise su billete o comprobante y verifique el resultado con el operador correspondiente para confirmar si obtuvo un premio.

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