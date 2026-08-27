Bioparque Ukumarí advierte crisis financiera para atender a sus animales, ¿Cómo aportar?

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Raúl Murillo, gerente del Bioparque Ukumarí, habló en Dos Puntos de Caracol Radio acerca de la crisis económica que atraviesan ante la baja de visitantes tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Advirtió que no tienen cómo solventar gastos para la comida de los animales ni pagar a su personal. “Son más de 200 familias las que dependen del parque”.

¿Cómo aportar a la recuperación del Bioparque Ukumarí?

“La mejor forma es venir a visitarnos, que siempre tengamos un nivel de visita para cubrir nuestros gastos”, comentó Murillo.

De esta manera, señaló que la mejor manera para “seducir a los visitantes” no es que vayan a ver animales, sino que lo hagan para entender por qué esos animales están allí y cuál fue el flagelo que vivieron con la fauna ilegal.

Destacó también que en el parque se les cuenta la historia de cada animal y cuentan con módulos educativos para entender mejor.

Planes de apadrinamiento para sostener animales

Aseguró que con los ingresos que tienen ahora no alcanzan a suplir todas las necesidades del bioparque.

“El costo mensual para el mantenimiento del parque es de 1.000 millones de pesos y enfrentamos una reducción de más del 50%”, contó.