Atención conductores: cierran la Avenida Ferrocarril por demoliciones para reactivar Megabús

Pereira

La movilidad entre Dosquebradas y Pereira tendrá un nuevo cambio a partir de este jueves 27 de agosto. La Alcaldía confirmó el cierre temporal de la Avenida Ferrocarril, en sentido Dosquebradas–Pereira, debido a trabajos de demolición de estructuras afectadas por el terremoto.

La intervención es considerada necesaria para avanzar en uno de los principales objetivos de esta etapa de recuperación: restablecer la operación de Megabús entre Pereira y Dosquebradas, suspendida y modificada por las restricciones que dejó la emergencia.

Las autoridades recomendaron anticipar los desplazamientos mientras permanezca la medida. Como rutas alternas, los conductores podrán utilizar la carrera 7.ª hasta la calle 13, especialmente para continuar hacia Cerritos o conectar con la vía a Armenia, así como la carrera 11.ª para posteriormente tomar la carrera 4.ª o la Avenida del Río, dependiendo del destino.

“El compromiso es poder reactivar no solo Megabús sino retornar a la normalidad nuestra ciudad, preservando y cuidando las vías”, indicó Mauricio Alberto Vega López, director del Instituto de Movilidad de Pereira.

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Más vías comienzan a reabrirse en el centro

Mientras se prepara este nuevo cierre, Pereira continúa recuperando progresivamente la movilidad en el centro. Las carreras 4.ª, 5.ª, 10.ª y 12.ª, además de la Avenida 30 de Agosto, ya se encuentran completamente habilitadas.

También existen aperturas parciales en las carreras 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª y 11.ª y en la calle 13. Sin embargo, el perímetro cercano a la Plaza de Bolívar continúa restringido, debido a los riesgos existentes y a las demoliciones pendientes.

La reapertura de las vías también es considerada fundamental para reactivar el comercio y facilitar nuevamente el transporte público, especialmente en el centro de la ciudad.

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Por ahora, las autoridades pidieron especial atención al cierre de la Avenida del Ferrocarril desde este jueves, respetar la señalización instalada y utilizar los corredores alternativos mientras se desarrollan las demoliciones necesarias para avanzar hacia el restablecimiento del Megabús.