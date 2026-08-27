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27 ago 2026 Actualizado 14:22

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“Quieren dañar mi nombre”: coronel Delgado tras ser apartado del esquema de De la Espriella

El coronel Jorge Delgado, de la Policía Nacional, contó en 6AM W por qué fue apartado del esquema de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.

“Quieren dañar mi nombre”: coronel Delgado tras ser apartado del esquema de De la Espriella

“Quieren dañar mi nombre”: coronel Delgado tras ser apartado del esquema de De la Espriella

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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