Galería: Comandante del Comando Sur de EE.UU. visitó Tumaco con Mindefensa y general Erick Rodríguez

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, cumplió este jueves una visita a Tumaco, Nariño, junto al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa y coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en el Pacífico Sur.

Según el Ministerio de Defensa la visita se desarrolló en el marco de la reciente adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), una iniciativa con la que el Gobierno busca articular esfuerzos regionales contra las organizaciones criminales transnacionales.

“Desde Tumaco, en Nariño, nos reunimos con el comandante del Comando Sur de EE.UU., general Francis L. Donovan, para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa entre Colombia y Estados Unidos”, señaló el ministro Mora.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que la entrada del país a la A3C permitirá “articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado” y precisó que el fortalecimiento de estas alianzas se adelanta por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, señaló que la presencia de Donovan en el suroccidente busca “fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto contra el crimen transnacional en el Pacífico Sur, en el marco de la Coalición de las Américas contra los Carteles”.

Durante la jornada también participó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, general Henry Delgado Salvador, con quien los altos mandos de Colombia y Estados Unidos abordaron las amenazas que afectan la frontera colombo-ecuatoriana. Rodríguez explicó que este encuentro tuvo como propósito “articular esfuerzos frente a las amenazas que afectan esta zona de frontera”.

Tumaco y el Pacífico nariñense constituyen uno de los puntos centrales de la estrategia contra las economías ilícitas por su condición fronteriza con Ecuador y por las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para movilizar cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y posteriormente Estados Unidos.

La agenda del general Donovan en Colombia continuará con una visita a Tolemaida, donde conocerá capacidades de las Fuerzas Militares y sostendrá encuentros con los nuevos mandos militares colombianos.