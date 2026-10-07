“Estamos siendo intimidados con apreciaciones que da el presidente”: CRIC responde a De La Espriella

El CRIC se pronunció tras los resultados de las elecciones presidenciales.Crédito: Consejo Regional Indígena del Cauca.

El consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Édgar Fernández, respondió al pronunciamiento del presidente Abelardo De la Espriella, quien advirtió que su Gobierno no permitirá bloqueos durante la movilización indígena anunciada entre el 11 y el 14 de octubre.

Fernández aseguró que la convocatoria corresponde a una cumbre indígena y de organizaciones sociales y negó que tenga como propósito generar bloqueos o intimidaciones.

“Nosotros en ningún momento, primero hacer la claridad, no estamos retando, ni estamos haciendo ningún acto de intimidación, al convocar a una cumbre que tiene que ver con analizar desde sus interiores las organizaciones, la organización indígena, la organización del sur occidente, y las que van a llegar a analizar sus propios asuntos internos”, afirmó.

El consejero explicó que la agenda contempla discusiones sobre diferentes asuntos que afectan a las comunidades y que algunos de ellos están relacionados con decisiones que viene planteando el Gobierno.

“Creo que hemos sido claros, que hemos convocado a una movilización en marco de una cumbre indígena y de organizaciones sociales para debatir aspectos importantes y relevantes que están sucediendo en el momento, unos hacia adentro de las organizaciones y otros hacia afuera”, señaló.

Fernández también cuestionó que el Gobierno haya interpretado la convocatoria como una amenaza de bloqueo y sostuvo que, en su concepto, son las comunidades las que se sienten intimidadas por las declaraciones del presidente.

“En ningún momento nosotros hemos enviado un mensaje de intimidación primero, ni un mensaje de bloqueo. Creo que estamos, más vale al contrario, siendo intimidados con las apreciaciones que da el presidente”, dijo.

Frente a la posibilidad de movilizaciones durante la cumbre, prevista del 11 al 14 de octubre, Fernández indicó que las comunidades se desplazarán por las carreteras para llegar al encuentro.

“Nosotros vamos a mover por las carreteras tranquilamente con nuestros transportes para reunirnos. Tenemos derecho a la reunión, a no ser que hoy ya el Gobierno habla de democracia, pero esté entonces ya impidiendo que no nos podamos reunir”, sostuvo.

El consejero del CRIC agregó que uno de los temas que deberán discutir es precisamente la regulación de la protesta social y afirmó que la organización mantiene su agenda, incluida una rueda de prensa convocada para este miércoles.

El pronunciamiento de Fernández se conoce después de que De la Espriella garantizara la protesta pacífica, pero advirtiera que no permitirá bloqueos, violencia ni acciones destinadas a paralizar las regiones.