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27 ago 2026 Actualizado 15:56

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Política

Presidente Abelardo De La Espriella confirmó un golpe contra las disidencias de alias ‘Calarcá’

De La Espriella anunció un balance preliminar de 8 terroristas muertos, 11 fusiles y 5 ametralladoras incautados.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.
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El presidente Abelardo De La Espriella confirmó un golpe contra las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Se trata de la Operación AMÓN, que deja un balance preliminar de “8 terroristas muertos, 11 fusiles y 5 ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia”, según aseguró el mandatario colombiano.

La operación continúa a esta hora en zona rural de El Retorno, en el departamento del Guaviare.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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