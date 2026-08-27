Presidente Abelardo De La Espriella confirmó un golpe contra las disidencias de alias ‘Calarcá’
De La Espriella anunció un balance preliminar de 8 terroristas muertos, 11 fusiles y 5 ametralladoras incautados.
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó un golpe contra las disidencias de alias ‘Calarcá’.
Se trata de la Operación AMÓN, que deja un balance preliminar de “8 terroristas muertos, 11 fusiles y 5 ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia”, según aseguró el mandatario colombiano.
La operación continúa a esta hora en zona rural de El Retorno, en el departamento del Guaviare.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...