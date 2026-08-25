“Que caiga el que caiga”: Abelardo de la Espriella sobre el “cartel de tierras”

Durante el reciente Consejo de Seguridad realizado en Barranquilla, en el que participaron alcaldes del área metropolitana, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la situación relacionada con el robo de tierras en el país.

“Quiero ser enfático, porque parte de los problemas de orden público deviene de esa situación. Entonces, estamos en la obligación de atenderlo con fuerza”, afirmó el mandatario, quien agregó: “Y que caiga el que caiga en el cartel de tierras”.

De la Espriella también aseguró durante su intervención: “Yo aquí no vine a taparle nada a nadie. Absolutamente nada a nadie”.

“El homicidio hay que atacarlo especialmente”

El presidente también señaló que otros de los temas que también le preocupan son el hurto y el homicidio.

En ese sentido, afirmó que “la gente no está pensando en el bandido de Mordisco” ni “en las grandes incautaciones de drogas militares”, sino en poder salir a su barrio sin ser víctima de un robo. “La gente quiere salir en su barrio tranquila sin que la roben con los botes por quitarle una bicicleta a su hijo”, dijo.

De la Espriella sostuvo que “ese tema del hurto y del homicidio hay que atacarla especialmente”, porque “no solamente causa una gran afectación a la sociedad”, sino que “además es lo que más decepción entre la gente causa”.