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27 ago 2026 Actualizado 00:45

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Política

De la Espriella anunció extradición a EE.UU. de cinco personas, entre ellas alias ‘Araña’ y ‘Muñeca’

El presidente Abelardo de la Espriella también ordenó la captura de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, y de José Éver Veloza García, alias ‘HH’, para su posterior extradición.

289 muertos y $30 billones en pérdidas: nuevo balance del terremoto en Colombia. Foto: Getty Images

289 muertos y $30 billones en pérdidas: nuevo balance del terremoto en Colombia. Foto: Getty Images / NurPhoto

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En el Palacio de San Carlos y junto al ministro de Justicia, Iván Cancino, el presidente Abelardo De La Espriella firmó la extradición de 5 criminales señalados, quienes hacían parte de los diálogos de paz durante el Gobierno Petro y cuyas extradiciones habían sido concebidas desde el año 2025, pero habían sido postergadas.

Se trata de Willington Henao - alias Mocho Olmedo, Carmen Evelio Castillo - alias Muñeca y Geovany Andres Rojas, más conocido como Alias “Araña”.

También fueron firmadas las extradiciones de Gabriel Yepes Mejía - Alias “HH“ y de Fredy Castillo - Alias “Pinocho”, quienes están prófugos de la justicia y las Fuerzas Armadas están localizándolos como máxima prioridad.

Todos son requeridos por los Estados Unidos por los delitos de Narcotráfico, porte de armas y narcoterrorismo.

El presidente aclaró que con estas extradiciones inició el desmonte de la llamada “Paz total de Petro”, para pasar ahora a una política de seguridad, legalidad y autoridad del Estado.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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