Comandante del Comando Sur de EEUU estará en Tumaco y Tolemaida: esta será la agenda

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, llegó a Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar y revisar las capacidades y necesidades de las Fuerzas Militares en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. Donovan asumió el Comando Sur en febrero de 2026 y tiene entre sus prioridades aumentar la presión contra carteles y organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos.

Este jueves, el general Donovan llegará a Tumaco, Nariño, donde hará un recorrido por las unidades militares desplegadas en la región, entre ellas la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y la Brigada de Infantería de Marina. Durante la visita conocerá de primera mano las principales amenazas que enfrentan las tropas en esta zona del Pacífico.

Posteriormente está prevista una reunión privada con el ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares, en la que se revisarán las capacidades con las que Estados Unidos podría apoyar a Colombia para frenar la salida de cargamentos de cocaína por la costa Pacífica. También será evaluada la problemática de los semisumergibles y las lanchas rápidas utilizadas para transportar droga desde esta región hacia rutas internacionales.

Otro de los puntos que será abordado es la seguridad de la infraestructura de hidrocarburos y del oleoducto que atraviesa la región, así como las amenazas que pueden afectar su operación.

La visita continuará este viernes en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde Donovan realizará un recorrido por la plataforma de la Aviación del Ejército. Allí se le expondrán las necesidades de esta capacidad, particularmente el estado y requerimientos de la flota aérea, con miras a evaluar posibles mecanismos de cooperación estadounidense.