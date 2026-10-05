Un rayo activó explosivo instalado en una vía de Suárez, Cauca, y evitó una posible tragedia. Imagen de referencia / Álvaro Tavera

Un rayo habría activado uno de los explosivos improvisados que, según información preliminar, fueron instalados por integrantes de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco, en una vía terciaria de la vereda El Amparo, en Suárez, Cauca.

La detonación ocurrió durante las fuertes lluvias y descargas eléctricas registradas en la zona y provocó graves daños en el corredor vial. En las imágenes se observa la magnitud de la explosión, que destruyó un amplio tramo de la vía y dejó el terreno completamente afectado.

De acuerdo con el Ejército, el hecho pudo haber evitado una tragedia de mayores proporciones, teniendo en cuenta que la explosión se produjo el domingo, día tradicional de mercado, cuando cerca de 200 habitantes y campesinos transitan por este corredor para comercializar y adquirir productos de pancoger.

Las tropas permanecen desplegadas en el sector realizando verificaciones para establecer si fueron instalados otros artefactos explosivos que puedan poner en riesgo a la comunidad.

El Ejército rechazó la instalación de estos explosivos en corredores utilizados por la población civil y señaló que continuará desarrollando operaciones para proteger a los habitantes y neutralizar cualquier amenaza en la zona.