“Pronto Barranquilla-Nueva York”: Char anuncia nueva ruta aérea directa

Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATO, realizado en Barranquilla.

En medio del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, que se desarrolla en Barranquilla, la conectividad aérea fue uno de los temas destacados. El alcalde Alejandro Char anunció que la ciudad tendrá próximamente una nueva ruta directa hacia Nueva York, que se sumaría a la conexión con Madrid que comenzará a operar en diciembre.

“Ya tenemos vuelo directo Barranquilla-Madrid a partir del 18 de diciembre, tres días a la semana, y pronto Barranquilla-Nueva York”, aseguró Char.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, señaló que el departamento adelanta gestiones para conseguir conexiones directas con destinos como Brasil y Buenos Aires, con el propósito de ampliar la llegada de visitantes internacionales.

“Se están haciendo toda clase de esfuerzos para conectarnos con el mundo, desde Nueva York, a Madrid, a Brasil, a Buenos Aires. En fin, si logramos esos vuelos directos, evidentemente estaremos en el centro y en el corazón de la movilización turística a nivel mundial”, afirmó Verano.

Tajamares de Bocas de Ceniza, una apuesta turística

Durante el encuentro, Char también destacó las obras de los tajamares de Bocas de Ceniza como uno de los proyectos que espera dejar culminados durante su administración y que, según dijo, tendrán un impacto importante en el desarrollo turístico de la ciudad.

“Vamos a hacer la obra que va a catapultar turísticamente a Barranquilla, que va a ser la llegada a Bocas de Ceniza: cinco kilómetros, el tajamar derecho del río, a mano izquierda el mar Caribe y, a cinco kilómetros después, el encuentro del gran río Magdalena con el mar Caribe. Esa será la obra que dejaremos antes de irnos durante el mandato”, señaló el alcalde.

Las autoridades esperan que las nuevas conexiones aéreas y las obras de infraestructura fortalezcan el turismo, la economía y la competitividad de Barranquilla y el Atlántico, y permitan una mayor proyección internacional del departamento.