ANATO plantea cinco prioridades para fortalecer el turismo durante los próximos cuatro años

Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATO, realizado en Barranquilla.

Durante el Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATO, realizado en Barranquilla, la presidenta del gremio, Paula Cortés, presentó la hoja de ruta Visión 2030, con prioridades para los primeros 100 días y los próximos cuatro años. La propuesta contempla cinco ejes: turismo como política de Estado; formalidad y competencia desleal; infraestructura, conectividad y ejecución; promoción y estadísticas oportunas; y estabilidad financiera y gestión del riesgo cambiario.

Turismo como motor de desarrollo

Cortés destacó el crecimiento del turismo y su aporte a la economía nacional. Señaló que en 2025 los viajes y el transporte aéreo de pasajeros generaron 11.400 millones de dólares en divisas, el mayor registro de la historia, mientras que en el primer semestre de 2026 esos ingresos crecieron 9,5%.

“Estas cifras muestran algo fundamental. El turismo dejó hace rato de ser una actividad complementaria de nuestra economía para convertirse en una fuente estratégica de ingresos para Colombia”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento del sector no necesariamente representa mayor rentabilidad para las empresas. “El gran desafío de los próximos cuatro años debe ser no solamente crecer en volumen, sino también crecer en valor”, sostuvo.

Las cinco prioridades

Como primer punto, ANATO propone consolidar el turismo como política de Estado, con acciones para fortalecer la seguridad turística, la presencia institucional en los destinos y la revisión y fortalecimiento del territorio, especialmente de los travel warnings.

El segundo eje es la formalidad y la competencia desleal, mediante el fortalecimiento del Registro Nacional de Turismo, la inspección y la articulación institucional para combatir la informalidad y la suplantación.

La tercera prioridad está relacionada con infraestructura, conectividad y ejecución. Cortés planteó mejorar la conectividad aérea, terrestre y digital y fortalecer la ejecución de los recursos fiscales y parafiscales de FONTUR. “No basta con aumentar las sillas disponibles, necesitamos convertir conectividad en visitantes, visitantes en gasto y gasto en desarrollo regional”, dijo.

Información y estabilidad financiera

El cuarto punto busca garantizar una promoción internacional permanente y de alto valor, además de contar con información confiable para tomar decisiones basadas en evidencia. En este aspecto, Cortés mencionó la necesidad de fortalecer instrumentos como la encuesta de visitantes internacionales, la encuesta mensual de agencias de viajes, la EGIT y la Cuenta Satélite de Turismo.

Finalmente, ANATO plantea trabajar en estabilidad financiera y gestión del riesgo cambiario, con herramientas de cobertura, mecanismos de liquidez y alternativas financieras para las agencias de viajes.

“ANATO aporta su experiencia, su conocimiento y capacidad de articulación para construir estas soluciones de la mano del gobierno, porque el turismo no puede depender de esfuerzos aislados. Necesita una política de Estado, decisiones oportunas y una visión de largo plazo”, concluyó Cortés.







