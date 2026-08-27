No me siento capaz de poder avanzar con ataduras: Juan Carlos Ospino tras renuncia al Carnaval S.A.S

El exdirector de Carnaval de Barranquilla, Juan Carlos Ospino, confirmó su salida del cargo y aseguró que tomó la decisión tras considerar que “los tiempos se agotan”, aunque dejó claras sus diferencias con la manera en que se produjo el relevo en la Secretaría de Cultura y con el nombramiento de quien asumirá esa dependencia.

Ospino, quien permaneció al frente de la organización desde febrero, sostuvo que su decisión no representa un distanciamiento del alcalde Alejandro Char, a quien aseguró que seguirá acompañando y reconociendo como su líder.

“Yo he venido trabajando de la mano con el señor alcalde hace 21 años en la construcción de buenas prácticas de gobierno”, afirmó el exfuncionario, quien manifestó que considera importante que el mandatario tenga libertad para tomar decisiones “sin ningún tipo de atadura”.

Sin embargo, al ser interrogado directamente sobre su inconformidad con el nombramiento del nuevo secretario de Cultura, Ospino aclaró que no cuestiona a la persona designada, sino la forma en que se realizó el cambio.

“A mí lo que me desagradó fue la forma en que se hizo”, señaló. Según explicó, venía siendo el titular del cargo y consideraba que el relevo debió manejarse con mayor prudencia y coordinación.

El exdirector calificó como “tratos indignos” algunas de las circunstancias que rodearon su salida y reclamó que las decisiones dentro de un equipo de gobierno deben ser conversadas y construidas colectivamente.

“Cuando tú no eres escuchado, no tienes la posibilidad de plantear tus planteamientos, yo creo que es momento también de reconocer que tu tiempo se agotó”, expresó.

No obstante, evitó señalar directamente a la persona responsable de lo que consideró un mal manejo de su salida. Dijo que prefiere reservarse esa información y sostuvo que quienes asesoran al alcalde pueden tener responsabilidades, pero que finalmente las decisiones corresponden al mandatario.

Ospino también defendió el trabajo realizado durante su gestión y advirtió sobre la importancia de garantizar continuidad en la organización de la próxima fiesta, especialmente por la cercanía del Carnaval de Barranquilla.

Aseguró que ya existe una planeación y un equipo de trabajo preparado para continuar con las tareas, y destacó avances en ajustes contractuales, mejoramiento de procesos y recuperación financiera de la empresa.