Minambiente y Corponor definen agenda ambiental para la región

Norte de Samtander

Un nuevo encuentro sostuvo el gobierno nacional con el director de la Corporación Autonoma Regional de la Frontera Corponor para definir la agenda de prioridades que sostendrá el actual gobierno de Abelardo de La Espriella con la región.

El Ministro de Medio Ambiente Fabio Arjona dijo que “estamos definiendo las acciones más urgentes en el territorio de Norte de Santander. Corponor ha sido un actor muy activo en los procesos de áreas protegidas regionales, en los procesos de acuerdos de conservación, pagos por servicios ambientales ”.

“Tiene la mejor relación y movilidad con la comunidades. hemos iniciado una acción de coordinación para el proceso de declaración de nuevas áreas protegidas” dijo el funcionario.

Indicó además que “en los próximos días participare en una Junta de Corponor, con una visita además a las áreas donde tendremos interés mutuo”.

Por su parte, el director de Corponor Humberto Camacho dijo que “fue una reunión de alto nivel, el acompañamiento de los viceministros es muy importante. Corponor es su aliado, trabajaremos por el desarrollo de nuestra región y apoyando al gobierno nacional en su política de preservación ambiental”.