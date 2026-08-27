Piden al Ministerio de la Protección intervención a la crisis del sector salud

Norte de Santander

El complejo panorama que tiene hoy el sector salud en Norte de Santander motivó a reclamar al nuevo gobierno una pronta intervención para la región.

La iniciativa fue liderada por el Representante a la Cámara por el departamento José Luis Duarte, quien llamó la atención sobre la compleja situación que atraviesa la red pública hospitalaria.

El parlamentario le dijo a la ministra del ramo que “nosotros necesitamos el concurso del gobierno, asumir con rigor esta problemática que ha tomado dimensiones enormes y que tiene a los hospitales y clínicas en serias dificultades”.

“Las Eps no están cumpliendo con sus obligaciones y esto ha motivado la mala atención, el riesgo de la salud de los usuarios y haciendo casi imposible los traslados a hospitales de nivel mas alto” dijo el dirigente político.

Finalmente le manifestó a la jefe de esa cartera “señora ministra nosotros necesitamos que usted se apersone de lo que esta pasando en nuestra región, que no abandone la salud de los nortesantandereanos y que podamos llegar a buscar soluciones para este sector que hoy en día esta vulnerando los derechos de las personas por esta profunda crisis”