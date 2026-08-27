Cormagdalena anuncia obras para mejorar la navegación por el río Magdalena. Foto: tomada del perfil de X: @YamilHAranaP

Cormagdalena anunció la ejecución de tres obras de infraestructura para mejorar las condiciones de navegación en el río Magdalena y el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Los trabajos contemplan la recuperación de los tajamares oriental y occidental y el mantenimiento del dique direccional, ubicado entre los kilómetros 13 y 15.

El director de Cormagdalena, Álvaro Redondo, explicó que los proyectos ya avanzan en sus procesos de contratación y hacen parte de las acciones para garantizar mayores profundidades y disminuir la necesidad de dragados.

“Hemos identificado tres obras importantes, ustedes escuchaban al alcalde Char emocionado diciendo que gracias a los diseños de forma de arena ya se encuentra en un proceso de licitación pública la recuperación del tajamar occidental; primera obra, segunda obra, la recuperación del tajamar oriental; tercera obra, el mantenimiento y la recuperación del dique direccional que se encuentra entre el kilómetro 13 y el kilómetro 15 del canal de acceso al puerto de Barranquilla”.

Reducción en los trabajos de dragado

Redondo señaló que estas intervenciones permitirían reducir de manera significativa los trabajos de dragado y avanzar hacia un canal con mayor profundidad.

“Evidentemente sirven para minimizar el dragado. Calculamos minimizar nuestro dragado en un 40%. Vamos a garantizar profundidades y la navegación de nuestro río Magdalena. Aspiramos así. Hoy estamos felices que Barranquilla tenga un canal, un calado de 10.4, que casi nunca lo había tenido, que nunca lo habían mantenido durante casi cuatro años. Pero si logramos que el plan de dragado y las obras de encauzamiento se concreten, empezaremos a hablar de un canal a otro nivel. Empezaremos a hablar de profundidades cercanas a los 12.5 metros.”

Mayor calado incrementa el movimiento de la carga

El funcionario destacó que un mayor calado también permitiría incrementar el movimiento de carga. Actualmente, por el canal de acceso al puerto de Barranquilla se movilizan cerca de 14 millones de toneladas al año, cifra que podría llegar a 18 millones en el mediano plazo si se concretan las obras.

“Y cada metro de calado significa empleo. Cada metro de calado significa carga. Si hoy estamos hablando de casi 14 millones de toneladas que mueve el canal de acceso puerto de Barranquilla, calculamos en el mediano plazo, si logramos mantener y hacer estas obras, que facilita un par de años vamos a estar en 18 millones de toneladas”.

Según Cormagdalena, el fortalecimiento de la infraestructura del canal no solo favorecería la operación portuaria, sino que también impulsaría la generación de empleo, ingresos y desarrollo económico para Barranquilla y la región Caribe.

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