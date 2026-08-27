Eduardo Coudet tras su renuncia de River: “Era un partido para golear tranquilamente a Santa Fe”

River Plate sufrió uno de los golpes más fuertes de su temporada este miércoles, luego de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana, al perder 8-7 en los lanzamientos desde el punto penalti con Santa Fe, serie que se definió en el Estadio Más Monumental.

Coudet reconoció que los resultados no lo acompañaron; sin embargo, aseguró que su equipo venía mejorando en los últimos juegos. El entrenador también agregó que el encuentro de este miércoles era un partido para “ganar tranquilamente”.

El entrenador, tras anunciarse su salida, manifestó y valoró: “Un poco lo que decía el presidente, en cuanto al balance rápido y no tan puntual desde lo deportivo, tuvimos un arranque a nivel deportivo-personal bueno. Poder jugar una final, poder ser primero en clasificación de Copa”.

No obstante, el Chacho reconoció que, a partir de este segundo semestre, todo fue desmejorando: “Después esta segunda mitad, donde no hemos arrancado bien y donde hemos dicho desde un principio, que había un proceso, donde la conciencia que un proceso en River es muchas veces insostenible, en cuanto al tiempo sin los resultados. Soy el primero que se puso los plazos y tenía claro que en este club había que ganar y jugar bien”.

“En cuanto al juego, me parece que en los últimos partidos habíamos empezado a encontrar cosas buenas, que se iban a ir sosteniendo a partir de jugar cada vez más, por las circunstancias que todos saben y que los jugadores se iban entendiendo mejor, pero también la necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados”, añadió Coudet, considerando que el juego del equipo venía en alza.

Finalmente, concluyó que incluso cuando su equipo jugaba bien, se le terminaban escapando los resultados. Al respecto aseguró que el partido ante Santa Fe era un juego para ganar sin complicaciones.

“No se nos da, ya lo vienen viendo los últimos partidos, no es solo echarle culpa a la desgracia o a la mala suerte, vienen sucediendo muchas cosas, incluso ayer, donde es un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa, y me parece que eso ya fue un punto de inflexión, un punto determinante. Los plazos son los lógicos y las exigencias. Me encanta la exigencia de este club y su gente, simplemente agradecer a los trabajadores y a los jugadores”, comentó.

¿Quién reemplazará a Coudet?

River Plate informó que Leonardo Ponzio será el director técnico interino del equipo, a la espera de definir un entrenador en propiedad. Como jugador, Ponzio ganó 17 títulos con River, permaneciendo 12 años en la institución.